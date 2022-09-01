Малюки ростуть надзвичайно швидко. Мама з татом й озирнутися не встигнуть, як їх дитина вже починає самостійно тримати голівку.

У скільки місяців діти починають тримати голівку та як батькам допомогти опанувати це вміння – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Коли дитина починає самостійно тримати голову

Насправді, говорити однозначно у скільки місяців дитина опановує цю навичку складно. Варто розуміти, що це все суто індивідуально, адже розвиваються дітки по-різному.

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У кожного терміни можуть бути різними, хоча існують загальноприйняті етапи розвитку, згідно з якими повинні розвиватися малюки.

До кінця першого місяця життя малюк може злегка піднімати голову на кілька секунд. Ближче до двох місяців дитина вже поліпшує цю навичку, утримуючи голову під кутом 45 градусів.

Починаючи з тримісячного віку, малюк тримає голівку, лежачи на животі та перебуваючи у вертикальному положенні.

У чотири місяці після пологів дитина вже може впевнено тримати голову, спираючись на передпліччя.

Починаючи з п’яти місяців, малюк вже на повну вивчає навколишній світ, вільно обертає головою і готується до наступного етапу – вчитися повзати і намагатися стати на ніжки.

Як батькам допомогти малюку

Батьки не можуть навчити тримати голову, проте можуть допомогти укріпити шийні м’язи, які напряму від цього залежать.

Перед виконанням будь-яких вправ, варто проконсультуватися з вашим педіатром.

Аби укріпити шийні м’язи малюка:

кладіть дитину на животик – малюк буде намагатися піднімати голівку, хоч і не надовго. Проте вам варто страхувати голівку, аби дитина не вдарялася носиком.

малюк буде намагатися піднімати голівку, хоч і не надовго. Проте вам варто страхувати голівку, аби дитина не вдарялася носиком. покладіть дитинча на спину та сфокусуйте його увагу на іграшці – предмет варто повільно відводити від дитини в один, а потім в інший бік. Малюк буде повертати голову за іграшкою, цим самим тренуючи м’язи.

та сфокусуйте його увагу на іграшці – предмет варто повільно відводити від дитини в один, а потім в інший бік. Малюк буде повертати голову за іграшкою, цим самим тренуючи м’язи. покладіть іграшку поруч з дитиною – малюку буде цікаво розглядати новий предмет, повертаючи голівку.

Коли звертатися до лікаря

Тривогу потрібно бити коли у дитина не тримає голівку у три місяці. Якщо дитина не опанувала цю навичку, батькам слід невідкладно відвідати педіатра.

Серед причин, які заважають малюку тримати голівку можуть бути:

травма під час пологів;

тяжкі пологи;

малюк народився недоношеним або у маленькій вазі;

гіпотонус м’язів;

неврологічні захворювання.

Як би дивно не здавалося, але й батьки можуть стати причиною такої проблеми. Гіперопіка з боку мами чи тата теж може статиною причиною проблемою.

Не потрібно постійно підтримувати голову дитини, адже це перешкоджає самостійному розвитку та зміцненню м’язів шиї.

Проте існують і зворотні випадки, коли дитина занадто рано починає тримати голову. Це теж може стати приводом для хвилювання.

Такий стан часто говорить про наявність гіпертонусу м’язів або може свідчити про деякі порушення нервової системи у малюка. У будь-якому випадку слід консультуватися з лікарем-педіатром.