Малыши растут чрезвычайно быстро. Мама с папой и оглянуться не успеют, как их ребенок уже начинает самостоятельно держать головку.

Во сколько месяцев дети начинают держать головку и как родителям помочь овладеть этим умением — далее в материале Фактов ICTV.

Когда ребенок начинает самостоятельно держать голову

На самом деле, говорить однозначно во сколько месяцев ребенок осваивает этот навык сложно. Стоит понимать, что это все сугубо индивидуально, ведь развиваются детки по-разному.

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У каждого сроки могут быть разными, хотя существуют общепринятые этапы развития, согласно которым должны развиваться малыши.

К концу первого месяца жизни малыш может слегка приподнимать голову на несколько секунд. Ближе к двум месяцам ребенок уже улучшает этот навык, удерживая голову под углом 45 градусов.

Начиная с трехмесячного возраста, малыш держит головку, лежа на животе и находясь в вертикальном положении.

В четыре месяца после родов ребенок уже может уверенно держать голову, опираясь на предплечья.

Начиная с пяти месяцев, малыш уже вовсю изучает окружающий мир, свободно вращает головой и готовится к следующему этапу – учиться ползать и пытаться встать на ножки.

Как родителям помочь малышу

Родители не могут научить держать голову, однако могут помочь укрепить шейные мышцы, которые напрямую от этого зависят.

Перед выполнением любых упражнений стоит проконсультироваться с вашим педиатром.

Чтобы укрепить шейные мышцы малыша:

кладите ребенка на животик — малыш будет стараться поднимать головку, хоть и не надолго. Однако вам стоит страховать головку, чтобы ребенок не ударялся носиком.

— малыш будет стараться поднимать головку, хоть и не надолго. Однако вам стоит страховать головку, чтобы ребенок не ударялся носиком. положите детеныша на спину и сфокусируйте его внимание на игрушке — предмет стоит медленно отводить от ребенка в одну, а затем в другую сторону. Малыш будет поворачивать голову за игрушкой, этим самым тренируя мышцы.

и сфокусируйте его внимание на игрушке — предмет стоит медленно отводить от ребенка в одну, а затем в другую сторону. Малыш будет поворачивать голову за игрушкой, этим самым тренируя мышцы. положите игрушку рядом с ребенком — малышу будет интересно рассматривать новый предмет, поворачивая головку.

Когда обращаться к врачу

Тревогу нужно бить когда у ребенок не держит головку в три месяца. Если малыш не освоил этот навык, родителям следует быстро посетить педиатра.

Среди причин, которые мешают малышу держать головку могут быть:

травма во время родов;

тяжелые роды;

малыш родился недоношенным или в маленьком весе;

гипотонус мышц;

неврологические заболевания.

Как бы странно ни казалось, но и родители могут стать причиной такой проблемы. Гиперопека со стороны мамы или папы тоже может статиной причиной проблемой.

Не нужно постоянно поддерживать голову ребенка, ведь это препятствует самостоятельному развитию и укреплению мышц шеи.

Однако существуют и обратные случаи, когда ребенок слишком рано начинает держать голову. Это тоже может стать поводом для волнения.

Такое состояние часто говорит о наличии гипертонуса мышц или может свидетельствовать о некоторых нарушениях нервной системы у малыша. В любом случае следует консультироваться с врачом-педиатром.