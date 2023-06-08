Мама — самый родной человек для каждого из нас. Она рядом в самые трудные моменты и знаменательные дни. Всегда поддержит и выслушает, даст верный совет и защитит в нужный момент.

В свою очередь, каждая женщина хочет быть для своего ребенка классной мамой. Однако поддерживать баланс между материнством, работой и отдыхом сложнее, чем кажется.

Факты ICTV спросили у психолога Екатерины Клюшниченко, каких правил должна придерживаться женщина, чтобы быть классной мамой.

10 правил классной мамы

1. Быть достаточно хорошей мамой.

Не идеальной, а той, которая имеет право на ошибки, которая может испытывать различные эмоции (не только положительные).

Достаточно хорошая мама — это та, которая может чего-то не знать, иногда заказывает еду, не всегда убирает разбросанные игрушки.

— Без чувства вины, без чувства стыда, с любовью к себе и своему ребенку. Это самый первый и самый важный пункт. Отстать от себя, — говорит психолог.

2. Отдыхать.

Уделять время себе для того, чтобы выдерживать огромный спектр эмоций, которые испытывает ребенок. Дети – очень эмоциональны, их настроение меняется амбивалентно с временным разрывом в несколько минут.

Такие колебания — стресс для организма, поэтому очень важно быть готовой к этому и иметь достаточно сил. Поэтому нужно отдыхать.

3. Уметь противостоять своим эмоциям и эмоциям ребенка.

Если первые два пункта присутствуют в вашей жизни, то здесь будет намного легче, ведь у вас будет ресурс. Важно не впадать в состояние ребенка во время детской истерики (ссорить, приказывать, манипулировать), а предоставить малышу четкую обратную связь.

— В такие моменты ребенок нуждается во взрослом, который объяснит, что происходит. И это очень важный навык для мамы.

4. Сдерживать свое слово и быть честным.

Это ключ к любым хорошим отношениям. Важно иметь доверие друг к другу. На этом строится вся ваша дальнейшая жизнь и общение с ребенком.

5. Всегда быть на стороне ребенка.

Чтобы не происходило, ребенку очень важно знать, что у него за спиной есть огромная поддержка. Не надо верить всем вокруг, послушайте сперва своего ребенка, даже если ему 4-5 или 6 лет. Спросите сперва у него. Верьте ему.

— Если поймали ребенка на лжи, стоит поговорить о последствиях такого поведения и преимуществах честности. Родители, помните: даже если ваш ребенок сожжет дом — это плохой поступок, но ребенок хороший.

6. Позволять изучать мир.

Не делайте все за ребенка, это не улучшит ему жизнь. Ребенок должен экспериментировать, что-то пробовать, красить ногти и волосы, надевать разную одежду, бегать по лужам и падать с велосипеда. Именно в этом поиске малыш находит себя.

— Кроме того, благодаря этому, ваш ребенок поймет очень важный для себя инсайт: какой бы я ни был, чтобы ни делал, меня любят! Разного. Меня принимают. Согласитесь, что ощущение безусловной любви — неоценимо, — добавляет Клюшниченко.

7. Держать границы.

У каждого ребенка должны быть определенные правила и обязанности. Это дисциплинирует, а дисциплина — залог успеха.

Если у вас возникает желание избавить ребенка от обязанностей, подумайте, действительно ли это сделает его счастливым в будущем.

8. Обращаться к специалистам.

— Это огромные привилегии нашего времени. Если у вас возникают проблемы в общении с ребенком, стоит посетить детского психолога.

Старайтесь не использовать советы из интернета или от знакомых, а изучать ваши отношения. Они уникальны и неповторимы.

9. Уважать ребенка.

Хоть он маленький, но имеет право высказать собственное мнение и видение ситуации. У ребенка могут возникать крутые идеи, кроме того, дети очень сильно могут поддержать.

10. Уважать себя.

Важно сохранять баланс между собой, партнером, ребенком, работой, хобби, друзьями. Очень важно расставить грамотно приоритеты. На первом месте должны быть вы, на втором – партнер (у вас должны быть свидания и досуг отдельно от ребенка), а потом уже ребенок (совместные прогулки, игры, обучение вместе).

Когда ребенок растет в грамотно выстроенной иерархии, он делает очень важный вывод: если здесь мама на первом месте, то и я для себя должен быть на первом.