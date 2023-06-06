Каждый хочет быть счастливым и иметь рядом любимого человека. Однако построить крепкие и здоровые романтические отношения удается не всегда.

Как влюбить в себя человека и влюбиться самому — Факты ICTV спросили у психолога Екатерины Клюшниченко.

Как построить прочные отношения и влюбить в себя человека

По мнению психолога Екатерины Клюшниченко, влиять на желания и интересы другого человека — это прямое нарушение границ. И строить отношения через принуждение несправедливо по отношению к другому человеку.

В первую очередь важно быть уверенным, что между вами есть симпатия, а после этого уже выстраивать контакт и наблюдать, к чему это приведет.

Если вы хотите, чтобы этап симпатии перешел во что-то более серьезное, психолог советует:

Быть максимально честными и откровенными. Но вы не должны подробно рассказывать обо всей своей жизни, здесь нужно быть открытым в своих намерениях. Не нужно притворяться холодным или неприступным. Если у вас есть желание прикоснуться или еще раз встретиться — говорите об этом. И тут совсем не имеет значения, какого вы пола.

Доверие также важно. Это ключ к здоровым отношениям. Постарайтесь не перекладывать свой прошлый опыт на эти отношения и просто наблюдайте за человеком, как за новым чистым листом. Пусть доверие строится на основе его или ее поведения, а не всех других, кто был до.

Тактильный контакт. Когда мы говорим о влюбленности и любовных отношениях — это не только про дружбу и общение, здесь должны быть прикосновения, должен быть флирт и тактильный контакт. Используйте уместные моменты, чтобы проявить свое намерение через прикосновение. Это продемонстрирует человеку, что он вам небезразличен. И эта откровенность может вызвать у него то же желание.

Также не стоит забывать, что каждый человек индивидуален, и чтобы соблазнить конкретного мужчину или женщину, важно узнать личность. Надо понимать, что человек любит. И здесь речь не только о сексе.

— Когда мы говорим, например, о любви, то очень важен не только физический, но и психологический аспект, связь на духовном уровне. И это познание — как прелюдия. Это те знания, которые помогут вам приблизить желания другого человека, — говорит Клюшниченко.

Что касается физического аспекта, то как мужчине, так и женщине необходимо:

быть собой, не пытаться играть чужую роль;

смотреть в глаза — это делает контакт глубоким;

слушать внимательно, быть в моменте;

легкая улыбка во время общения в качестве проявления флирта будет вполне уместной.

Как самому влюбиться в человека

— Влюбленность — это то, что сформировано на основе физиологических, эмоциональных и психологических факторов. Поэтому, чтобы влюбиться, нужно, чтобы все аспекты сошлись одновременно, — отмечает Клюшниченко.

Физиологические факторы — это привлекательный запах, осанка, внешний вид человека и т. д. Это тот же биологический фактор. То есть нас должно как бы тянуть к человеку.

Психологический фактор — у каждого из нас есть определенные внутренние образы относительно того, как должен выглядеть идеальный партнер. Здесь не о внешности, а о том, как подсознательно мы видим идеальные отношения. И довольно часто, то как мы партнера описываем сознательно, отличается от подсознательных образов.

Эмоциональный фактор — это о том, что человек вызывает у нас определенные эмоции, приятные состояния, такие как симпатия, доверие, нежность, теплота, возбуждение, восторг, возвышение и прочее.

— Влюбиться принудительно очень сложно, очень маленький процент вероятности, ведь это обусловлено нашим биологическим механизмом.

Поскольку влюбиться принудительно маловероятно, то и влюбить также. Но вы можете развить те факторы, которые напрямую влияют на состояние влюбленности:

познайте физиологические предпочтения человека — какие духи он / она любит, какой стиль нравится, любимая музыка или фильмы и т. д;

обязательно заботьтесь о своем внешнем виде, будьте опрятным и уверенным в себе;

чтобы вызвать чувство влюбленности, важно дарить человеку положительные эмоции. Здесь можно использовать чувство юмора (смешить, развлекать). Важно укреплять доверие между вами и укреплять интерес к вашему поведению и действиям.

— Сколько бы наставлений вы ни перечитывали в интернете, я очень вам советую прислушаться к себе и к человеку, который вам нравится. И если случилось так, что влюбиться и влюбить не получилось, то никто в этом не виноват, — говорит психолог.

Клюшниченко добавляет, если человек на биологическом уровне вам не подходит, то влюбиться или влюбить просто не удастся. Верьте в то, что любовь обязательно придет в вашу жизнь, прислушайтесь к себе, и вы обязательно будете любимыми и влюбленными!