Кожен хоче бути щасливим та мати поруч кохану людину. Проте побудувати міцні та здорові романтичні стосунки вдається не завжди.

Як закохати в себе людину і закохатися самому – Факти ICTV запитали в психологині Катерини Клюшниченко.

Як побудувати міцні стосунки та закохати в себе людину

На думку психологині Катерини Клюшниченко, впливати на бажання та інтереси іншої людини – це пряме порушення кордонів. І будувати стосунки через примус не чесно стосовно іншої людини.

Передусім важливо бути впевненим, що між вами є симпатія, а після цього вже вибудовувати контакт та спостерігати, до чого це призведе.

Якщо ви хочете, щоб етап симпатії перейшов у щось серйозніше, психологиня радить:

Бути максимально чесними та відвертими. Але ви не повинні детально розповідати про усе своє життя, тут потрібно бути відкритим у своїх намірах. Не потрібно вдавати холодність чи неприступність. Якщо у вас є бажання доторкнутись чи ще раз зустрітись – говоріть про це. І тут зовсім не має значення, якої ви статі.

Також важлива довіра. Це запорука здорових стосунків. Спробуйте не перекладати свій минулий досвід на ці взаємини і просто спостерігайте за людиною як за новим чистим аркушем. Нехай довіра вибудовується на основі його чи її поведінки, а не всіх інших, хто був до.

Тактильний контакт. Коли ми говоримо про закоханість та любовні стосунки – це не тільки про дружбу та спілкування, тут мають бути дотики, має бути флірт і тактильний контакт. Використовуйте доречні моменти, щоб проявити свій намір через дотик. Це продемонструє людині, що вона вам небайдужа. І ця відвертість може також викликати бажання в людини напроти.

Також не варто забувати, що всі люди різні, і щоб звабити конкретного чоловіка чи жінку, важливо пізнати людину. Треба розуміти, що вона любить. І тут йдеться не лише про секс.

– Коли ми говоримо, наприклад, про кохання, то дуже важливий не тільки фізичний, а й психологічний аспект, зв’язок на духовному рівні. І це пізнання як прелюдія. Це ті знання, які допоможуть вам наблизити бажання іншої людини, – каже Клюшниченко.

Стосовно фізичного аспекту як чоловіку, так і жінці потрібно:

бути собою, не намагатися грати чужу роль;

дивитися в очі – це робить контакт глибоким;

слухати уважно, бути в моменті;

легка посмішка під час спілкування як прояв флірту буде цілком доречною.

Як самому закохатися в людину

– Закоханість – це те, що сформовано на основі фізіологічних, емоційних та психологічних чинників. Тому, щоб закохатись, потрібно, аби усі аспекти зійшлося одночасно, – зазначає Клюшниченко.

Фізіологічні чинники – це про привабливий запах, поставу, зовнішній вигляд людини тощо. Це той самий біологічний фактор. Тобто нас має ніби тягнути до людини.

Психологічний чинник – в кожного з нас є певні внутрішні образи стосовно того, який вигляд має бути в ідеального партнера. Тут не про зовнішність, а про те, як підсвідомо ми бачимо ідеальні стосунки. І доволі часто те, як ми партнера описуємо свідомо, відрізняється від підсвідомих образів.

Емоційний чинник – це про те, що людина викликає в нас певні емоції, приємні стани, як-от симпатія, довіра, ніжність, теплота, збудження, захват, піднесення та інше.

– Закохатись примусово дуже складно, дуже маленький відсоток імовірності, адже це зумовлено нашим біологічним механізмом.

Оскільки закохатись примусово малоймовірно, то й закохати також. Але ви можете розвинути ті чинники, які напряму впливають на стан закоханості:

пізнайте фізіологічні вподобання людини – які парфуми вона / він любить, який стиль подобається, улюблена музика чи фільми тощо;

обов’язково піклуйтесь про свій зовнішній вигляд, будьте охайним та впевненим у собі;

щоб викликати почуття закоханості, важливо дарувати людині позитивні емоції. Тут можна використовувати почуття гумору (смішити, розважати). Важливо укріплювати довіру між вами та підкріплювати зацікавленість своєю поведінкою та діями.

– Хоч би скільки порад ви перечитали в інтернеті, я дуже вам раджу прислухатися до себе і до людини, яка вам подобається. І якщо сталося так, що закохатись і закохати не вийшло, то ніхто в цьому не винен, – каже психолог.

Клюшниченко додає, якщо людина на біологічному рівні вам не підходить, то закохатися чи закохати просто не вдасться. Вірте в те, що кохання обовʼязково прийде у ваше життя, дослухайтеся до себе, і ви обов’язково будете коханими та закоханими!