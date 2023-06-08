Мама – найрідніша людина для кожного з нас. Вона поруч у найскрутніші моменти та визначні дні. Завжди підтримає і вислухає, дасть вірну пораду та захистить у потрібний момент.

Своєю чергою, кожна жінка хоче бути для своєї дитини класною мамою. Проте тримати баланс між материнством, роботою та відпочинком складніше, ніж здається.

Факти ICTV запитали у психологині Катерини Клюшниченко, яких правил має дотримуватися жінка, щоби бути класною мамою.

10 правил класної мами

1. Бути достатньо хорошою мамою.

Не ідеальною, а тією, яка має право на помилки, яка може відчувати різні емоції (не лише позитивні).

Достатньо хороша мама – це та, яка може чогось не знати, іноді замовляє їжу, не завжди прибирає розкидані іграшки.

– Без відчуття вини, без відчуття сорому, з любов’ю до себе та своєї дитини. Це найперший і найважливіший пункт. Відчепитися від себе, – каже психологиня.

2. Відпочивати.

Приділяти час собі для того, щоб мати змогу витримувати величезний спектр емоцій, які має дитина. Діти – дуже емоційні, їхній настрій змінюється амбівалентно з часовим розривом у декілька хвилин.

Такі коливання – стрес для організму, тому дуже важливо бути готовою до цього та мати достатньо сил. Тому потрібно відпочивати.

3. Вміти витримувати свої емоції та емоції своєї дитини.

Якщо перші два пункти присутні у вашому житті, то тут буде набагато легше, адже у вас є ресурс. Важливо не впадати в стан дитини під час дитячої істерики (сварити, наказувати, маніпулювати), а надати малюку чіткий зворотний зв’язок.

– У такі моменти дитина потребує поруч дорослого, який пояснить, що відбувається. І це дуже важлива навичка для мами.

4. Дотримувати свого слова та бути чесною.

Це запорука будь-яких хороших стосунків. Важливо мати довіру один до одного. На цьому будується ваше все подальше життя та спілкування з дитиною.

5. Завжди бути на боці дитини.

Що б не відбувалося, дитині дуже важливо знати, що в неї за спиною є величезна підтримка. Не треба вірити усім навколо, послухайте спершу свою дитину, навіть якщо їй 4-5 або 6 років. Запитайте спершу в неї. Вірте їй.

– Якщо піймали дитину на брехні, варто поговорити про наслідки такої поведінки та переваги чесності. Батьки, памʼятайте: навіть, якщо ваша дитина спалить будинок – це поганий вчинок, але дитина хороша.

6. Давати змогу вивчати світ.

Не робіть все за дитину, це не покращить їй життя. Дитина має експериментувати, щось куштувати, фарбувати нігті та волосся, вдягати різний одяг, бігати по калюжах і падати з велосипеда. Саме у цьому пошуку малюк знаходить себе.

– Крім того, завдяки цьому ваша дитина зрозуміє дуже важливий інсайт для себе: якою б я не була, щоб не робила, мене люблять! Різну. Мене приймають. Погодьтеся, що відчуття безумовної любові – неоціненне, – додає Клюшниченко.

7. Тримати кордони.

У кожної дитини мають бути певні правила та обов’язки. Це дисциплінує, а дисципліна – запорука успіху.

Якщо у вас виникає бажання позбавити дитину від обов’язків, подумайте, чи дійсно це зробить її щасливою в майбутньому.

8. Звертатися до спеціалістів.

– Це величезні привілеї нашого часу. Якщо у вас виникають проблеми у спілкуванні з дитиною, варто відвідати дитячого психолога.

Намагайтесь не використовувати поради з інтернету чи від знайомих, а вивчати ваші стосунки. Вони унікальні й неповторні.

9. Поважати дитину.

Хоч вона маленька, але має право висловити власну думку та бачення ситуації. В дитини можуть виникати круті ідеї, крім того, діти дуже відчутно можуть підтримати.

10. Поважати себе.

Важливо зберігати баланс між собою, партнером, дитиною, роботою, хобі, друзями. Дуже важливо розставити грамотно пріоритети. На першому місці маєте бути ви, на другому – партнер (у вас мають бути побачення та дозвілля окремо від дитини), а потім уже дитина (спільні прогулянки, ігри, навчання разом).

Коли дитина зростає у грамотно вибудуваній ієрархії, вона робить дуже важливий висновок: якщо тут мама на першому місці, то і я для себе маю бути на першому.