С понедельника по четверг в 19.45 в рубрике ежедневного дайджеста “Все буде добре – Допомога психолога” эксперты телеканала СТБ отвечают на актуальные вопросы украинцев во время войны.

Владимир из города Староконстантинов обратился в Telegram-бот программы с вопросом, как он может и должен объяснить своей восьмилетней внучке смысл направления русского военного корабля, который девочка видит и читает практически везде.

На вопрос Владимира ответил психолог Дмитрий Карпачев.

— Как бы ни хотели, но уберечь наших детей от того, чтобы они не сталкивались с ругательствами, невозможно. Ведь ребенок может их услышать в интернете, в школе, на улице, — говорит Дмитрий.

Он объяснил, что в такой ситуации разумнее всего будет объяснить ребенку, что такое мат. Что означает то или иное слово и почему его нельзя употреблять.

Например, если мы говорим о направлении, на которое указывают русскому военному кораблю, нужно сказать, что это слово означает мужской половой орган. И это слово лучше не употрелять.

Этот совет касается любого ругательства, которое услышит ваш ребенок. Отвечайте по сути: это ругательство, оно означает то-то или то-то, и это слово не нужно употреблять.

Тогда у ребенка сформируется адекватное отношение к ругательствам. Он будет понимать, что иногда другие люди эти слова произносят. Но ему самому эти слова лучше не использовать в своей речи.

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