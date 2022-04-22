Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Видео Дети

Честно сказать о значении слова: как объяснить ребенку, куда пошел русский военный корабль

22 апреля 2022, 12:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

С понедельника по четверг в 19.45 в рубрике ежедневного дайджеста “Все буде добре – Допомога психолога” эксперты телеканала СТБ отвечают на актуальные вопросы украинцев во время войны.

Владимир из города Староконстантинов обратился в Telegram-бот программы с вопросом, как он может и должен объяснить своей восьмилетней внучке смысл направления русского военного корабля, который девочка видит и читает практически везде.

На вопрос Владимира ответил психолог Дмитрий Карпачев.

— Как бы ни хотели, но уберечь наших детей от того, чтобы они не сталкивались с ругательствами, невозможно. Ведь ребенок может их услышать в интернете, в школе, на улице, — говорит Дмитрий.

Он объяснил, что в такой ситуации разумнее всего будет объяснить ребенку, что такое мат. Что означает то или иное слово и почему его нельзя употреблять.

Например, если мы говорим о направлении, на которое указывают русскому военному кораблю, нужно сказать, что это слово означает мужской половой орган. И это слово лучше не употрелять.

Этот совет касается любого ругательства, которое услышит ваш ребенок. Отвечайте по сути: это ругательство, оно означает то-то или то-то, и это слово не нужно употреблять.

Читайте также:
дитина,Стресс из-за дороги: как родителям поддержать ребенка

Тогда у ребенка сформируется адекватное отношение к ругательствам. Он будет понимать, что иногда другие люди эти слова произносят. Но ему самому эти слова лучше не использовать в своей речи.

Мы активно приглашаем зрителей принять участие в программе, для этого необходимо отправить заявку в Telegram по этой ссылке.

Напоминаем, что на этом ресурсе не надо задавать вопросы. Здесь можно только оставить заявку на участие в программе.

Теги
Батьки, Советы психолога
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь