З понеділка до четверга о 19.45 у рубриці щоденного дайджесту “Все буде добре – Допомога психолога” експерти телеканалу СТБ відповідають на актуальні питання українців під час війни.

Володимир з міста Старокостянтинів звернувся в Telegram-бот програми із запитанням, як він може і повинен пояснити своїй восьмирічній внучці зміст направлення російського військового корабля, який дівчинка бачить і читає практично скрізь.

На запитання Володимира відповів психолог Дмитро Карпачов.

– Хоч би як ми цього хотіли, але вберегти наших дітей від того, щоб вони не стикалися з лайками, неможливо. Адже дитина може їх почути в Інтернеті, в школі, на вулиці, – каже Дмитро.

Він пояснив, що в такій ситуації найрозумніше буде пояснити дитині, що таке лайка. Що означає те чи інше слово і чому його не можна вживати.

Наприклад, якщо ми говоримо про направлення, на яке вказують російському військовому кораблю, потрібно сказати, що це слово означає чоловічий статевий орган. І це слово краще не вживати.

Ця порада стосується будь-якої лайки, яку почує ваша дитина. Відповідайте по суті: це лайка, вона означає те-то або те-то і це слово не потрібно вживати.

Тоді у дитини сформується адекватне ставлення до лайки. Вона буде розуміти, що іноді інші люди ці слова говорять. Але їй самій їх краще не використовувати.

Ми активно запрошуємо глядачів взяти участь у програмі, для цього необхідно відправити заявку в Telegram за цим посиланням.

Нагадуємо, що на цьому ресурсі не треба ставити запитання. Тут можна тільки залишити заявку на участь в програмі.