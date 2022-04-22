З понеділка по четвер о 19.45 у рубриці щоденного дайджесту “Все Буде добре – допомога психолога” експерти телеканалу СТБ відповідають на актуальні питання українців під час війни.

Українці Тетяні 33 роки і наразі вона перебуває з дитиною в Болгарії, де рятується від війни. Час від часу їй тут доводиться зустрічатися з росіянами. Жінка зізнається, що не може адекватно і розважливо спілкуватися з ними, оскільки громадяни РФ викликають у неї дуже сильну агресію.

На питання Тетяни, як поводитися в таких ситуаціях, відповів психолог Дмитро Карпачов.

– Агресія, яка виникає, це абсолютно нормальна реакція. Вона виникає в ситуації, яка для людини вкрай небажана. По суті, вся Україна сьогодні знаходиться саме в такій ситуації, – каже Дмитро.

За його словами, якщо ви проявляєте агресію на полі бою, це закономірно і цей стан буде тільки допомагати в правій справі боротьби з ворогом.

Як українцям поводитися з росіянами:

Уникайте агресії. Вона породжує тільки агресію у відповідь. Коли ви перебуваєте в безпечному місці, прояв агресії буде, по-перше, недоречним, по-друге, ви нічого не досягнете, крім агресії у відповідь. Чим більше агресії буде йти з вашого боку, тим гірше до вас будуть ставитися люди, яких не стосуються проблеми українців.

Давайте змоделюємо таку ситуацію. Ви перебуваєте, наприклад, в кав’ярні, і там є росіяни, які дозволяють собі недозволені для нас вирази. Тут же знаходяться інші європейці.

І ось ви починаєте проявляти свою агресію, свій праведний гнів. І яке в цьому випадку буде ставлення до вас і до українців в цілому? Європейці можуть зробити висновок, що раз українці такі агресивні, то, можливо Росія, дійсно, прийняла правильно рішення, щоб захиститися від такої агресивної нації.

Ведіть себе гідно. Пам’ятайте, ви теж формуєте імідж України за кордоном. Не потрібно ініціювати розмову з метою комусь щось довести.

Якщо у людини є бажання дізнатися вашу думку, дізнатися, що ж насправді відбувається в Україні, то, напевно, потрібно відповісти.

Але не переконуйте тих, хто не проявляє до вас інтересу і ні про що вас не питає. Якщо у людини є бажання в чомусь вас переконати, таких спілкувань краще уникати. Тому що вони нічого не змінять, крім вашого настрою, який після конфлікту навряд чи покращиться.

Поставте на паузу спілкування з людьми, в тому числі і з близькими, які живуть в Росії, якщо вони не поділяють вашу точку зору. Сваритися і з’ясовувати стосунки, це на сьогодні останнє, чим потрібно займатися.

Тому, після нашої перемоги, буде час з’ясувати, хто і що насправді думав.

Не піддавайтеся на провокації в соціальних мережах. Сьогодні очевидно, що громадян Росії зомбували за допомогою засобів пропаганди не один рік. Для них ми – вороги. Для них ми ті, хто хотів напасти на Росію, яка зробила попереджувальний хід.

На їхню думку, вони зараз воюють з нами, щоб їхні діти не страждали від українців-нацистів. Все це зомбування відбувалося роками, методично. А ми хочемо зараз нашими полум’яними постами в тих же соціальних мережах щось змінити.

Тобто зараз люди, які намагаються щось довести росіянам, воюють з вітряками. Ви витрачаєте свою енергію, свої нерви, свої зусилля на те, що ні до вас, ні до перемоги України не має відношення. Тому що ви піддалися на їхню провокацію. Іншими словами, якщо ви втратили контроль над собою, це означає, що ворог переміг.

Не витрачайте час на ворогів, краще допомагайте своїм. По суті одна з цілей інформаційної війни: зробити так, щоб ви витрачали свій час і свою енергію на суперечки. Тому ігноруйте діалоги в соціальних мережах.

Замість того, щоб сваритися з ворогами, підтримайте наших. Підтримайте рідних і близьких. Підтримайте тих, кому ви потрібні.

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