С понедельника по четверг в 19.45 в рубрике ежедневного дайджеста “Все буде добре – Помощь психолога” эксперты телеканала СТБ отвечают на актуальные вопросы украинцев во время войны.

Украинке Татьяне 33 года и в настоящее время она находится с ребенком в Болгарии, где спасается от войны. Время от времени ей здесь приходится встречаться с россиянами. Женщина признается, что не может адекватно и рассудительно общаться с ними, поскольку граждане РФ вызывают у нее очень сильную агрессию.

На вопрос Татьяны, как вести себя в таких ситуациях, ответил психолог Дмитрий Карпачев.

— Агрессия, которая возникает, это абсолютно нормальная реакция. Она возникает в ситуации, которая для человека крайне нежелательна. По сути, вся Украина сегодня находится именно в такой ситуации, — говорит Дмитрий.

По его словам, если вы проявляете агрессию на поле боя, это закономерно и это состояние будет только помогать в правом деле борьбы с врагом.

Как украинцам вести себя с россиянами:

Избегайте агрессии. Она порождает только агрессию в ответ. Когда вы находитесь в безопасном месте, проявление агрессии будет, во-первых, неуместно, во-вторых, вы ничего не достигнете, кроме агрессии в ответ. Чем больше агрессии будет идти с вашей стороны, тем хуже к вам будут относиться люди, которых не касаются проблемы украинцев.

Давайте смоделируем такую ситуацию. Вы находитесь, к примеру, в кофейне, и там есть россияне, которые позволяют себе непозволительные для нас выражения. Здесь же находятся другие европейцы.

И вот вы начинаете проявлять свою агрессию, свой праведный гнев. И какое в этом случае будет отношение к вам и к украинцам в целом? Европейцы могут сделать вывод, что раз украинцы такие агрессивные, то, быть может Россия, действительно, приняла правильно решение, чтобы защититься от такой агрессивной нации.

Ведите себя достойно. Помните, вы тоже формируете имидж Украины за границей. Не нужно инициировать разговор с целью кому-то что-то доказать.

Если у человека есть желание узнать ваше мнение, узнать, что же на самом деле происходит в Украине, то, наверное, нужно ответить.

Не переубеждайте тех, кто не проявляет к вас интереса и ни о чем вас не спрашивает. Если у человека есть желание в чем-то вас переубедить, таких общений лучше избегать. Потому что они ничего не изменят, кроме вашего настроения, который после конфликта вряд ли улучшится.

Поставьте на паузу общение с людьми, в том числе и с близкими, которые живут в России, если они не разделяют вашу точку зрения. Ссориться и выяснять отношения, это на сегодня последнее, чем нужно заниматься.

Потому, после нашей победы, будет время выяснить, кто и что на самом деле думал.

Не поддавайтесь на провокации в социальных сетях. Сегодня очевидно, что граждан России зомбировали при помощи средств пропаганды не один год. Для них мы – враги. Для них мы те, кто хотел напасть на Россию, которая сделала упреждающий ход.

По их мнению, они сейчас воюют с нами, чтобы их дети не страдали от украинцев-нацистов. Все это зомбирование происходило годами, методически. А мы хотим сейчас нашими пламенными постами в тех же социальных сетях что-то изменить.

То есть сейчас люди, которые пытаются что-то доказать россиянам, воюют с ветряными мельницами. Вы тратите свою энергию, свои нервы, свои усилия на то, что ни к вам, ни к победе Украины не имеет отношения. Потому что вы поддались на их провокацию. Другими словами, если вы потеряли контроль над собой, это значит, что враг победил.

Не тратьте время на врагов, лучше помогайте своим. По сути одна из целей информационной войны: сделать так, чтобы вы тратили свое время и свою энергию на споры. Поэтому игнорируйте диалоги в социальных сетях.

Вместо того, чтобы ссориться с врагами, поддержите наших. Поддержите родных и близких. Поддержите тех, кому вы нужны.

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