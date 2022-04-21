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Напряжение военного времени: что делать, если вторая половинка начала раздражать

21 апреля 2022, 16:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог

С понедельника по четверг в 19.45 в рубрике ежедневного дайджеста “Все буде добре – Помощь психолога” эксперты телеканала СТБ отвечают на актуальные вопросы украинцев во время войны.

Героиню новой рубрики с началом вооруженной агрессии РФ против Украины стал раздражать муж. Семье Алины пришлось бежать из Мариуполя, и конечно, пара пережила сильный стресс. Но что же делать, если супруги оказалась на грани развода? Советами поделился психолог Андрей Жельветро.

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Семья Алины три недели провела в подвале в Мариуполе. После этого отношения супругов заметно ухудшились. Психолог советует в такой ситуации не рубить с плеча, а подойти к проблеме взвешенно:

психолог

  • разберитесь с причиной ваших претензий. Чего вам недоставало или недостает от мужчины, чего не хватало в его действиях. Однако помните, что все люди реагируют на войну по-разному;
  • не принимайте важные решения на эмоциях. Остановитесь. Дайте себе прежде всего возможность выдохнуть, чтобы успокоиться и стабилизироваться;
  • если не готовы к разговору — отложите его. Сначала разберитесь в себе и своих чувствах;
  • озвучьте свои претензии спокойно. Сядьте и поговорите;
  • если не можете прекратить ссоры — возьмите тайм-аут в общении. Договоритесь, что вы вернетесь к столу переговоров тогда, когда утихнут эмоции;
  • восстановите собственное психологическое равновесие и вернитесь к вопросу будущего вашей пары после войны. А сейчас постарайтесь сосредоточиться на том, чтобы остыть.

Еще больше полезных советов:

  • как поступить, если психологически сложно уехать из опасного региона;
  • что делать мужчинам, которые испытывают стыд за то, что не воюют с оружием в руках;
  • как выжить в оккупации и обезопасить себя в случае прихода врага, смотрите по ссылке.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам специальный чатбот в Telegram-канале.

Теги
Війна в Україні, Советы психолога, психічні розлади
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