С понедельника по четверг в 19.45 в рубрике ежедневного дайджеста “Все буде добре – Помощь психолога” эксперты телеканала СТБ отвечают на актуальные вопросы украинцев во время войны.

Героиню новой рубрики с началом вооруженной агрессии РФ против Украины стал раздражать муж. Семье Алины пришлось бежать из Мариуполя, и конечно, пара пережила сильный стресс. Но что же делать, если супруги оказалась на грани развода? Советами поделился психолог Андрей Жельветро.

Семья Алины три недели провела в подвале в Мариуполе. После этого отношения супругов заметно ухудшились. Психолог советует в такой ситуации не рубить с плеча, а подойти к проблеме взвешенно:

разберитесь с причиной ваших претензий . Чего вам недоставало или недостает от мужчины, чего не хватало в его действиях. Однако помните, что все люди реагируют на войну по-разному;

. Чего вам недоставало или недостает от мужчины, чего не хватало в его действиях. Однако помните, что все люди реагируют на войну по-разному; не принимайте важные решения на эмоциях . Остановитесь. Дайте себе прежде всего возможность выдохнуть, чтобы успокоиться и стабилизироваться;

. Остановитесь. Дайте себе прежде всего возможность выдохнуть, чтобы успокоиться и стабилизироваться; если не готовы к разговору — отложите его. Сначала разберитесь в себе и своих чувствах;

— отложите его. Сначала разберитесь в себе и своих чувствах; озвучьте свои претензии спокойно . Сядьте и поговорите;

. Сядьте и поговорите; если не можете прекратить ссоры — возьмите тайм-аут в общении. Договоритесь, что вы вернетесь к столу переговоров тогда, когда утихнут эмоции;

— возьмите тайм-аут в общении. Договоритесь, что вы вернетесь к столу переговоров тогда, когда утихнут эмоции; восстановите собственное психологическое равновесие и вернитесь к вопросу будущего вашей пары после войны. А сейчас постарайтесь сосредоточиться на том, чтобы остыть.

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Участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам специальный чатбот в Telegram-канале.