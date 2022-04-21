Каковы причины эмоционального выгорания волонтеров. Как их распознать и что следует предпринять, чтобы выйти из этого непродуктивного и болезненного состояния.

Ответы на эти вопросы на площадке Telegram-ресурса Психологическая поддержка дает психолог Галина Волошина.

Эмоциональное выгорание, или эмоциональное истощение — это одна из защитных реакций организма, который находится в длительном напряжении или стрессе, утверждает психолог.

Причины эмоционального выгорания волонтеров

Сфера человек — человек . Волонтеры постоянно общаются с большим количеством людей, ожидающих от них помощи. Также они делятся своим внутренним пылом с теми, кто нуждается в поддержке и вере в лучшее.

. Волонтеры постоянно общаются с большим количеством людей, ожидающих от них помощи. Также они делятся своим внутренним пылом с теми, кто нуждается в поддержке и вере в лучшее. Высокий уровень ответственности . Например, казалось бы, обычная закупка бронежилетов, но нет. Волонтеры будут волноваться и переживать за то, чтобы металлические пластины были качественными, ведь от этого зависит жизнь наших бойцов.

. Например, казалось бы, обычная закупка бронежилетов, но нет. Волонтеры будут волноваться и переживать за то, чтобы металлические пластины были качественными, ведь от этого зависит жизнь наших бойцов. Многозадачность. Сейчас большое количество волонтеров сочетает в себе много ролей: ищут необходимые контакты/вещи, физически помогают другим и тому подобное. Все это требует большого эмоционального ресурса.

В начале войны многие начали заниматься волонтерством и отдавали этому делу всего себя. В тот момент каждый брался за любой вид помощи, поэтому не заметили, как их продуктивность начала понемногу снижаться. В этом главное — вовремя распознать такое состояние и предупредить его.

Признаки эмоционального выгорания:

чувство апатии;

деятельность не приносит уже такого удовольствия;

быстро устаете;

начали замечать за собой проявления агрессии;

все чаще посещают мысли вроде: я не смогу, зачем я все это начал?

Как оказать себе помощь при эмоциональном выгорании

Давайте себе время для отдыха . Нормализуйте сон. Людям постоянно нужна подзарядка, так же, как и нашим гаджетам. Перерыв и отдых от любой деятельности — это нормально.

. Нормализуйте сон. Людям постоянно нужна подзарядка, так же, как и нашим гаджетам. Перерыв и отдых от любой деятельности — это нормально. Научитесь говорить “нет”. Если вы понимаете, что какую-то определенную работу вы не можете выполнить, то не нужно ее брать только из чувства — я должен. Лучше скоординируйте на тех, кто поможет с решением того или иного вопроса. Человек по своей природе не может знать и выполнять все подряд.

Если вы понимаете, что какую-то определенную работу вы не можете выполнить, то не нужно ее брать только из чувства — я должен. Лучше скоординируйте на тех, кто поможет с решением того или иного вопроса. Человек по своей природе не может знать и выполнять все подряд. Создайте график волонтерства . Ведь нужно уделять время и своей личной жизни.

. Ведь нужно уделять время и своей личной жизни. Найдите для себя ответ, для чего вы начали волонтерить. Отыщите в себе ту внутреннюю мотивацию, которая будет продолжать вас вдохновлять.

Также не забываем о таких пунктах, как физическая активность, творчество и общение с близкими. Уделяйте внимание своему ментальному здоровью и прислушивайтесь к собственному телу.

Война рано или поздно закончится, и государству нужны в ресурсе люди, которые будут и впредь помогать восстанавливать страну.

Источник: Психологическая поддержка