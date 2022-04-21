Каковы причины эмоционального выгорания волонтеров. Как их распознать и что следует предпринять, чтобы выйти из этого непродуктивного и болезненного состояния.
Ответы на эти вопросы на площадке Telegram-ресурса Психологическая поддержка дает психолог Галина Волошина.
Эмоциональное выгорание, или эмоциональное истощение — это одна из защитных реакций организма, который находится в длительном напряжении или стрессе, утверждает психолог.
Причины эмоционального выгорания волонтеров
- Сфера человек — человек. Волонтеры постоянно общаются с большим количеством людей, ожидающих от них помощи. Также они делятся своим внутренним пылом с теми, кто нуждается в поддержке и вере в лучшее.
- Высокий уровень ответственности. Например, казалось бы, обычная закупка бронежилетов, но нет. Волонтеры будут волноваться и переживать за то, чтобы металлические пластины были качественными, ведь от этого зависит жизнь наших бойцов.
- Многозадачность. Сейчас большое количество волонтеров сочетает в себе много ролей: ищут необходимые контакты/вещи, физически помогают другим и тому подобное. Все это требует большого эмоционального ресурса.
В начале войны многие начали заниматься волонтерством и отдавали этому делу всего себя. В тот момент каждый брался за любой вид помощи, поэтому не заметили, как их продуктивность начала понемногу снижаться. В этом главное — вовремя распознать такое состояние и предупредить его.
Признаки эмоционального выгорания:
- чувство апатии;
- деятельность не приносит уже такого удовольствия;
- быстро устаете;
- начали замечать за собой проявления агрессии;
- все чаще посещают мысли вроде: я не смогу, зачем я все это начал?
Как оказать себе помощь при эмоциональном выгорании
- Давайте себе время для отдыха. Нормализуйте сон. Людям постоянно нужна подзарядка, так же, как и нашим гаджетам. Перерыв и отдых от любой деятельности — это нормально.
- Научитесь говорить “нет”. Если вы понимаете, что какую-то определенную работу вы не можете выполнить, то не нужно ее брать только из чувства — я должен. Лучше скоординируйте на тех, кто поможет с решением того или иного вопроса. Человек по своей природе не может знать и выполнять все подряд.
- Создайте график волонтерства. Ведь нужно уделять время и своей личной жизни.
- Найдите для себя ответ, для чего вы начали волонтерить. Отыщите в себе ту внутреннюю мотивацию, которая будет продолжать вас вдохновлять.
Также не забываем о таких пунктах, как физическая активность, творчество и общение с близкими. Уделяйте внимание своему ментальному здоровью и прислушивайтесь к собственному телу.
Война рано или поздно закончится, и государству нужны в ресурсе люди, которые будут и впредь помогать восстанавливать страну.
Источник: Психологическая поддержка