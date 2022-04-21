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Психология

Время для отдыха и умение говорить “нет”: как волонтерам преодолеть эмоциональное выгорание

21 апреля 2022, 13:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психология
Источник: Depositphotos

Каковы причины эмоционального выгорания волонтеров. Как их распознать и что следует предпринять, чтобы выйти из этого непродуктивного и болезненного состояния.

Ответы на эти вопросы на площадке Telegram-ресурса Психологическая поддержка дает психолог Галина Волошина.

Эмоциональное выгорание, или эмоциональное истощение — это одна из защитных реакций организма, который находится в длительном напряжении или стрессе, утверждает психолог.

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Причины эмоционального выгорания волонтеров

  • Сфера человек — человек. Волонтеры постоянно общаются с большим количеством людей, ожидающих от них помощи. Также они делятся своим внутренним пылом с теми, кто нуждается в поддержке и вере в лучшее.
  • Высокий уровень ответственности. Например, казалось бы, обычная закупка бронежилетов, но нет. Волонтеры будут волноваться и переживать за то, чтобы металлические пластины были качественными, ведь от этого зависит жизнь наших бойцов.
  • Многозадачность. Сейчас большое количество волонтеров сочетает в себе много ролей: ищут необходимые контакты/вещи, физически помогают другим и тому подобное. Все это требует большого эмоционального ресурса.

В начале войны многие начали заниматься волонтерством и отдавали этому делу всего себя. В тот момент каждый брался за любой вид помощи, поэтому не заметили, как их продуктивность начала понемногу снижаться. В этом главное — вовремя распознать такое состояние и предупредить его.

Признаки эмоционального выгорания:

  • чувство апатии;
  • деятельность не приносит уже такого удовольствия;
  • быстро устаете;
  • начали замечать за собой проявления агрессии;
  • все чаще посещают мысли вроде: я не смогу, зачем я все это начал?

Как оказать себе помощь при эмоциональном выгорании

  • Давайте себе время для отдыха. Нормализуйте сон. Людям постоянно нужна подзарядка, так же, как и нашим гаджетам. Перерыв и отдых от любой деятельности — это нормально.
  • Научитесь говорить “нет”. Если вы понимаете, что какую-то определенную работу вы не можете выполнить, то не нужно ее брать только из чувства — я должен. Лучше скоординируйте на тех, кто поможет с решением того или иного вопроса. Человек по своей природе не может знать и выполнять все подряд.
  • Создайте график волонтерства. Ведь нужно уделять время и своей личной жизни.
  • Найдите для себя ответ, для чего вы начали волонтерить. Отыщите в себе ту внутреннюю мотивацию, которая будет продолжать вас вдохновлять.

Также не забываем о таких пунктах, как физическая активность, творчество и общение с близкими. Уделяйте внимание своему ментальному здоровью и прислушивайтесь к собственному телу.

Война рано или поздно закончится, и государству нужны в ресурсе люди, которые будут и впредь помогать восстанавливать страну.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Війна в Україні, Волонтери, Советы психолога, психічні розлади
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