С понедельника по четверг в 19.45 в рубрике ежедневного дайджеста Все буде добре – помощь психолога эксперты телеканала СТБ дают ответы на актуальные вопросы украинцев во время войны.

В первом выпуске психолог Дмитрий Карпачев рассказал, что делать в случае эмоционального истощения и как помочь маленькому ребенку пережить стресс.

…У молодой украинки, которая обратилась за помощью к психологу, маленькая дочь. Мама много с ней гуляла, учила языкам, они активно проводили время вместе.

Но с тех пор как началась война, женщина не может пересилить себя, чтобы снова играть с ребенком, веселить его. Она не в состоянии восстановить свой заряд энергии. Постоянные переживания, негативные новости истощают, а чувство вины не дает покоя ни на минуту.

По словам Дмитрия Карпачева, все это – признаки эмоционального истощения. Психолог рассказал, как преодолеть эмоциональное истощение:

помогайте тем, кому можете помочь . А если не можете – не наказывайте себя за это. От того, что вы переживаете за людей, которым не можете помочь, им лучше не становится, но становится хуже вам и вашему ребенку;

. А если не можете – не наказывайте себя за это. От того, что вы переживаете за людей, которым не можете помочь, им лучше не становится, но становится хуже вам и вашему ребенку; смотрите новости один раз в день . Желательно, когда ваш ребенок спит;

. Желательно, когда ваш ребенок спит; относитесь к еде, как к лекарствам. Сбалансированное питание влияет на нервную систему и реакцию на стресс.

Маленький ребенок полностью зависим от своих родителей. Возможно, он чувствует наше внутреннее напряжение, ему становится рядом с нами некомфортно. С его мамой происходит что-то не то, поэтому ребенок решает смотреть мультики, ведь там все хорошо.

Но если мама постоянно на нервах или в состоянии хронической усталости, это может серьезно навредить ребенку.

Как помочь ребенку пережить стресс:

сохраняйте спокойствие . Ребенок тонко чувствует ваши эмоции;

. Ребенок тонко чувствует ваши эмоции; старайтесь не плакать при ребенке . Но это не значит, что от малышей надо скрывать свои эмоции. Чтобы у них не было разногласий между тем, что они видят, и тем, что они слышат. Если все же расплакались, объясните ребенку, что вам плохо, но без подробностей;

. Но это не значит, что от малышей надо скрывать свои эмоции. Чтобы у них не было разногласий между тем, что они видят, и тем, что они слышат. Если все же расплакались, объясните ребенку, что вам плохо, но без подробностей; верните те активности , которые были у сына или дочери до войны;

, которые были у сына или дочери до войны; старайтесь придерживаться привычного для ребенка графика;

привычного для ребенка графика; позаботьтесь, чтобы у малышей был собственный уголок.

Еще больше полезных советов, например: что делать, если ребенок больше не хочет ходить в новую школу; неужели человек не имеет права чувствовать радость жизни, если есть такая возможность; как украинцам общаться с россиянами во время войны – смотрите по ссылке.

Участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот.