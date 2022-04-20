З понеділка по четвер о 19.45 у рубриці щоденного дайджесту Все буде добре – допомога психолога експерти телеканалу СТБ дають відповіді на актуальні питання українців під час війни.

У першому випуску психолог Дмитро Карпачов розповів, що робити в разі емоційного виснаження і як допомогти маленькій дитині пережити стрес.

…У молодої українки, яка звернулася по допомогу до психолога, маленька дочка. Мама багато з нею гуляла, вчила мовам, вони активно проводили час разом.

Але відтоді як почалася війна, жінка не може пересилити себе, щоб знову грати з дитиною, веселити її. Вона не в змозі відновити свій заряд енергії. Постійні переживання, негативні новини виснажують, а почуття провини не дає спокою ані на хвилину.

За словами Дмитра Карпачова, все це – ознаки емоційного виснаження. Психолог розповів, як подолати емоційне виснаження:

допомагайте тим, кому можете допомогти . А якщо не можете – не картайте себе за це. Від того, що ви переживаєте за людей, яким не можете допомогти, їм краще не стає, але стає гірше вам і вашій дитині;

. А якщо не можете – не картайте себе за це. Від того, що ви переживаєте за людей, яким не можете допомогти, їм краще не стає, але стає гірше вам і вашій дитині; дивіться новини один раз на день . Бажано, коли ваша дитина спить;

. Бажано, коли ваша дитина спить; ставтеся до їжі, як до ліків. Збалансоване харчування впливає на нервову систему і реакцію на стрес.

Маленька дитина повністю залежна від своїх батьків. Можливо, вона відчуває наше внутрішнє напруження, їй стає поруч з нами некомфортно. З її мамою відбувається щось не те, тому дитина вирішує дивитися мультики, адже там все добре.

Але якщо мама постійно на нервах або в стані хронічної втоми, це може серйозно нашкодити дитині.

Як допомогти дитині пережити стрес:

зберігати спокій . Дитина тонко відчуває ваші емоції;

. Дитина тонко відчуває ваші емоції; намагайтеся не плакати при дитині . Але це не означає, що від малюків треба приховувати свої емоції. Щоб у них не було розбіжностей між тим, що вони бачать, і тим, що вони чують. Якщо все ж розплакалися, поясніть дитині, що вам погано, але без подробиць;

. Але це не означає, що від малюків треба приховувати свої емоції. Щоб у них не було розбіжностей між тим, що вони бачать, і тим, що вони чують. Якщо все ж розплакалися, поясніть дитині, що вам погано, але без подробиць; поверніть ті активності , які були у сина або дочки до війни;

, які були у сина або дочки до війни; намагайтеся дотримуватися звичного для дитини графіка;

дотримуватися звичного для дитини графіка; подбайте, щоб у малюків був власний куточок.

Ще більше корисних порад, наприклад: що робити, якщо дитина більше не хоче ходити до нової школи; невже людина не має права відчувати радість життя, якщо є така можливість; як українцям спілкуватися з росіянами у час війни – дивіться за посиланням.

Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот.