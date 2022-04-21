Які причини емоційного вигорання. Як їх розпізнати і що слід зробити, щоб вийти із цього непродуктивного та хворобливого стану.

Відповіді на ці запитання на майданчику Telegram-ресурсу Психологічна підтримка дає психолог Галина Волошина.

Емоційне вигорання, або емоційне виснаження – це одна із захисних реакцій організму, який перебуває в тривалій напрузі або стресі, стверджує психолог.

Причини емоційного вигорання волонтерів

Сфера людина-людина. Волонтери постійно спілкуються з великою кількістю людей, які очікують від них допомоги. Також вони діляться своїм внутрішнім запалом з тими, хто потребує підтримки і віри в краще.

Волонтери постійно спілкуються з великою кількістю людей, які очікують від них допомоги. Також вони діляться своїм внутрішнім запалом з тими, хто потребує підтримки і віри в краще. Високий рівень відповідальності . Наприклад, здавалося б, звичайна закупівля бронежилетів, але ні. Волонтери будуть хвилюватися і переживати за те, щоб металеві пластини були якісними, адже від цього залежить життя наших бійців.

. Наприклад, здавалося б, звичайна закупівля бронежилетів, але ні. Волонтери будуть хвилюватися і переживати за те, щоб металеві пластини були якісними, адже від цього залежить життя наших бійців. Багатозадачність. Зараз велика кількість волонтерів поєднує в собі багато ролей: шукають необхідні контакти/речі, фізично допомагають іншим тощо. Все це вимагає великого емоційного ресурсу.

На початку війни багато хто почав займатися волонтерством і віддавали цій справі всього себе. У той момент кожен брався за будь-який вид допомоги, тому не помітили, як їхня продуктивність почала трохи знижуватися. У цьому головне – вчасно розпізнати такий стан і попередити його.

Ознаки емоційного вигорання:

почуття апатії;

діяльність не приносить вже такого задоволення;

швидко втомлюєтеся;

почали помічати за собою прояви агресії;

все частіше відвідують думки на кшталт: я не зможу, навіщо я все це почав?

Як надати собі допомогу при емоційному вигорянні

Давайте собі час для відпочинку . Нормалізуйте сон. Людям постійно потрібна підзарядка, так само, як і нашим гаджетам. Перерва і відпочинок від будь-якої діяльності – це нормально.

. Нормалізуйте сон. Людям постійно потрібна підзарядка, так само, як і нашим гаджетам. Перерва і відпочинок від будь-якої діяльності – це нормально. Навчіться говорити “ні”. Якщо ви розумієте, що якусь певну роботу ви не можете виконати, то не потрібно її брати тільки з відчуття я повинен. Краще скоординуйте на тих, хто допоможе з вирішенням того чи іншого питання. Людина за своєю природою не може знати і виконувати все підряд.

Якщо ви розумієте, що якусь певну роботу ви не можете виконати, то не потрібно її брати тільки з відчуття я повинен. Краще скоординуйте на тих, хто допоможе з вирішенням того чи іншого питання. Людина за своєю природою не може знати і виконувати все підряд. Створіть графік волонтерства . Адже потрібно приділяти час і своєму особистому життю.

. Адже потрібно приділяти час і своєму особистому життю. Знайдіть для себе відповідь, для чого ви почали волонтерити. Відшукайте в собі ту внутрішню мотивацію, яка продовжуватиме вас надихати.

Також не забуваємо про такі пункти, як фізична активність, творчість і спілкування з близькими. Приділяйте увагу своєму ментальному здоров’ю і прислухайтеся до власного тіла.

Війна рано чи пізно закінчиться, і державі потрібні в ресурсі люди, які будуть і надалі допомагати відновлювати країну.

Джерело: Психологічна підтримка