Які причини емоційного вигорання. Як їх розпізнати і що слід зробити, щоб вийти із цього непродуктивного та хворобливого стану.
Відповіді на ці запитання на майданчику Telegram-ресурсу Психологічна підтримка дає психолог Галина Волошина.
Емоційне вигорання, або емоційне виснаження – це одна із захисних реакцій організму, який перебуває в тривалій напрузі або стресі, стверджує психолог.
Причини емоційного вигорання волонтерів
- Сфера людина-людина. Волонтери постійно спілкуються з великою кількістю людей, які очікують від них допомоги. Також вони діляться своїм внутрішнім запалом з тими, хто потребує підтримки і віри в краще.
- Високий рівень відповідальності. Наприклад, здавалося б, звичайна закупівля бронежилетів, але ні. Волонтери будуть хвилюватися і переживати за те, щоб металеві пластини були якісними, адже від цього залежить життя наших бійців.
- Багатозадачність. Зараз велика кількість волонтерів поєднує в собі багато ролей: шукають необхідні контакти/речі, фізично допомагають іншим тощо. Все це вимагає великого емоційного ресурсу.
На початку війни багато хто почав займатися волонтерством і віддавали цій справі всього себе. У той момент кожен брався за будь-який вид допомоги, тому не помітили, як їхня продуктивність почала трохи знижуватися. У цьому головне – вчасно розпізнати такий стан і попередити його.
Ознаки емоційного вигорання:
- почуття апатії;
- діяльність не приносить вже такого задоволення;
- швидко втомлюєтеся;
- почали помічати за собою прояви агресії;
- все частіше відвідують думки на кшталт: я не зможу, навіщо я все це почав?
Як надати собі допомогу при емоційному вигорянні
- Давайте собі час для відпочинку. Нормалізуйте сон. Людям постійно потрібна підзарядка, так само, як і нашим гаджетам. Перерва і відпочинок від будь-якої діяльності – це нормально.
- Навчіться говорити “ні”. Якщо ви розумієте, що якусь певну роботу ви не можете виконати, то не потрібно її брати тільки з відчуття я повинен. Краще скоординуйте на тих, хто допоможе з вирішенням того чи іншого питання. Людина за своєю природою не може знати і виконувати все підряд.
- Створіть графік волонтерства. Адже потрібно приділяти час і своєму особистому життю.
- Знайдіть для себе відповідь, для чого ви почали волонтерити. Відшукайте в собі ту внутрішню мотивацію, яка продовжуватиме вас надихати.
Також не забуваємо про такі пункти, як фізична активність, творчість і спілкування з близькими. Приділяйте увагу своєму ментальному здоров’ю і прислухайтеся до власного тіла.
Війна рано чи пізно закінчиться, і державі потрібні в ресурсі люди, які будуть і надалі допомагати відновлювати країну.
Джерело: Психологічна підтримка