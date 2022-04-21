З понеділка по четвер о 19.45 у рубриці щоденного дайджесту “Все буде добре – Допомога психолога” експерти телеканалу СТБ відповідають на актуальні питання українців під час війни.

Героїню нової рубрики з початком збройної агресії РФ проти України став дратувати чоловік. Родині Аліни довелося тікати з Маріуполя, і звичайно, пара пережила сильний стрес. Але що ж робити, якщо подружжя опинилася на межі розлучення? Порадами поділився психолог Андрій Жельветро.

Сім’я Аліни три тижні провела в підвалі в Маріуполі. Після цього відносини подружжя помітно погіршилися. Психолог радить в такій ситуації не рубати з плеча, а підійти до проблеми виважено:

розберіться з причиною ваших претензій . Чого вам бракувало або бракує в чоловікові, чого не вистачало в його діях. Однак пам’ятайте, що всі люди реагують на війну по-різному;

. Чого вам бракувало або бракує в чоловікові, чого не вистачало в його діях. Однак пам’ятайте, що всі люди реагують на війну по-різному; не приймайте важливі рішення на емоціях . Зупинитися. Дайте собі перш за все можливість видихнути, щоб заспокоїтися і стабілізуватися;

. Зупинитися. Дайте собі перш за все можливість видихнути, щоб заспокоїтися і стабілізуватися; якщо не готові до розмови – відкладіть її . Спочатку розберіться в собі і своїх почуттях;

. Спочатку розберіться в собі і своїх почуттях; озвучте свої претензії спокійно . Сядьте і поговоріть;

. Сядьте і поговоріть; якщо не можете припинити сварки – візьміть тайм-аут в спілкуванні. Домовтеся, що ви повернетеся до столу переговорів тоді, коли вщухнуть емоції;

– візьміть тайм-аут в спілкуванні. Домовтеся, що ви повернетеся до столу переговорів тоді, коли вщухнуть емоції; відновіть власну психологічну рівновагу і поверніться до питання майбутнього вашої пари після війни. А зараз постарайтеся зосередитися на тому, щоб охолонути.

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Учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє питання психологам в спеціальний чатбот в Telegram-каналі.