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Стрес через дорогу: як батькам підтримати дитину

21 Квітня 2022, 14:43
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
дитина,
Джерело: Depositphotos

Наразі українці продовжують переїжджати до безпечних місць, рятуючись від обстрілів окупантів. Як для дорослих, так і для дітей це стрес. Особливо важко переносять дорогу діти.

Експерти UNICEF озвучили поради для батьків, які допоможуть полегшити подорожі.

Рекомендації:

  • розповісти дитині про дорогу, навіть якшо ви самі не знаєте точно, куди їдете, нехай це буде просто безпечне місце;
  • заздалегідь обговорити правила поведінки в дорозі;
  • спостерігати за фізичним та емоційним станом дитини, запитувати про фізіологічні та психологічні потреби;
  • намагатися відволікти дитину, щоб зняти напругу, це можна зробити через тіло – поплескати, витягнути руки, стиснути кулачки, міцно заплющити очі, а потім розкрити долоні, струсити руки і відкрити очі, а можна через звуки – поспівати разом;
  • взяти у дорогу улюблену іграшку – це і відволіче, і залишить зв’язок з домом.
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Загалом батьки мають стежити за своїм психоемоційним станом. Якщо вони почуватимуться розгубленими чи пригніченими, дитина одразу це відчує.

Джерело: Олена Зеленська

Теги
Війна в Україні, Евакуація, Поради, Поради психолога, Стрес
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