Наразі українці продовжують переїжджати до безпечних місць, рятуючись від обстрілів окупантів. Як для дорослих, так і для дітей це стрес. Особливо важко переносять дорогу діти.

Експерти UNICEF озвучили поради для батьків, які допоможуть полегшити подорожі.

Рекомендації:

розповісти дитині про дорогу, навіть якшо ви самі не знаєте точно, куди їдете, нехай це буде просто безпечне місце;

заздалегідь обговорити правила поведінки в дорозі;

спостерігати за фізичним та емоційним станом дитини, запитувати про фізіологічні та психологічні потреби;

намагатися відволікти дитину, щоб зняти напругу, це можна зробити через тіло – поплескати, витягнути руки, стиснути кулачки, міцно заплющити очі, а потім розкрити долоні, струсити руки і відкрити очі, а можна через звуки – поспівати разом;

взяти у дорогу улюблену іграшку – це і відволіче, і залишить зв’язок з домом.

Читайте також: Як діти різного віку реагують на стрес та як їм допомогти

Загалом батьки мають стежити за своїм психоемоційним станом. Якщо вони почуватимуться розгубленими чи пригніченими, дитина одразу це відчує.

Джерело: Олена Зеленська