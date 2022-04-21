Сейчас украинцы продолжают переезжать в безопасные места, спасаясь от обстрелов оккупантов. Как для взрослых, так и для детей это стресс. Особенно тяжело переносят дорогу дети.
Эксперты UNICEF озвучили советы родителям, которые помогут облегчить путешествие.
Рекомендации:
- рассказать ребенку о дороге, даже если вы сами не знаете точно, куда едете, пусть это будет просто безопасное место;
- заранее обсудить правила поведения в пути;
- наблюдать за физическим и эмоциональным состоянием ребенка, спрашивать о физиологических и психологических потребностях;
- пытаться отвлечь ребенка, чтобы снять напряжение, это можно сделать через тело – похлопать, вытянуть руки, сжать кулачки, крепко зажмуриться, а затем раскрыть ладони, стряхнуть руки и открыть глаза, а можно через звуки – попеть вместе;
- взять в дорогу любимую игрушку – это и отвлечет, и оставит связь с домом.
В целом родители должны следить за своим психоэмоциональным состоянием. Если они будут чувствовать себя растерянными или подавленными, ребенок сразу это почувствует.
Источник: Елена Зеленская