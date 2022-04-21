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Стресс из-за дороги: как родителям поддержать ребенка

21 апреля 2022, 14:43
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
дитина,
Источник: Depositphotos

Сейчас украинцы продолжают переезжать в безопасные места, спасаясь от обстрелов оккупантов. Как для взрослых, так и для детей это стресс. Особенно тяжело переносят дорогу дети.

Эксперты UNICEF озвучили советы родителям, которые помогут облегчить путешествие.

Рекомендации:

  • рассказать ребенку о дороге, даже если вы сами не знаете точно, куда едете, пусть это будет просто безопасное место;
  • заранее обсудить правила поведения в пути;
  • наблюдать за физическим и эмоциональным состоянием ребенка, спрашивать о физиологических и психологических потребностях;
  • пытаться отвлечь ребенка, чтобы снять напряжение, это можно сделать через тело – похлопать, вытянуть руки, сжать кулачки, крепко зажмуриться, а затем раскрыть ладони, стряхнуть руки и открыть глаза, а можно через звуки – попеть вместе;
  • взять в дорогу любимую игрушку – это и отвлечет, и оставит связь с домом.
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В целом родители должны следить за своим психоэмоциональным состоянием. Если они будут чувствовать себя растерянными или подавленными, ребенок сразу это почувствует.

Источник: Елена Зеленская

Теги
Війна в Україні, Евакуація, Советы, Советы психолога, Стрес
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