Сейчас украинцы продолжают переезжать в безопасные места, спасаясь от обстрелов оккупантов. Как для взрослых, так и для детей это стресс. Особенно тяжело переносят дорогу дети.

Эксперты UNICEF озвучили советы родителям, которые помогут облегчить путешествие.

Рекомендации:

рассказать ребенку о дороге, даже если вы сами не знаете точно, куда едете, пусть это будет просто безопасное место;

заранее обсудить правила поведения в пути;

наблюдать за физическим и эмоциональным состоянием ребенка, спрашивать о физиологических и психологических потребностях;

пытаться отвлечь ребенка, чтобы снять напряжение, это можно сделать через тело – похлопать, вытянуть руки, сжать кулачки, крепко зажмуриться, а затем раскрыть ладони, стряхнуть руки и открыть глаза, а можно через звуки – попеть вместе;

взять в дорогу любимую игрушку – это и отвлечет, и оставит связь с домом.

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В целом родители должны следить за своим психоэмоциональным состоянием. Если они будут чувствовать себя растерянными или подавленными, ребенок сразу это почувствует.

Источник: Елена Зеленская