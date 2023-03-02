Почему дети принимали участие в ПВК Редан и как родителям их уберечь

Несовершеннолетние принимали участие в ЧВК Редан из-за банального любопытства, а организаторы телеграмм-каналов — для заработка.

Об этом на брифинге Media Center Ukraine сообщил заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Ярослав Шанько.

— Когда общались с детьми и самими администраторами, больше всего, там 90%, объясняют, что были участниками этих групп или массовых скоплений из-за банального любопытства, что будет происходить дальше и вообще, что это предполагает. Администраторы групп объясняют, что они создают эти Телеграм-каналы и группы, потому что это на хайпе сейчас, с целью дальнейшего заработка на этих каналах денег, — пояснил он.

Он отметил, что в ходе недопущения столкновений в отделение полиции было приглашено более 1000 человек, из которых подавляющее большинство – несовершеннолетние. На месте с ними и их родителями были проведены профилактические беседы.

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