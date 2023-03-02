Чому діти брали участь у ПВК Редан та як батькам їх убезпечити

Неповнолітні приймали участь у ПВК Редан через банальну цікавість, а організатори Телеграм-каналів – для заробітку.

Про це під час брифінгу Media Center Ukraine повідомив заступник начальника Управління ювенальної превенції Національної поліції Ярослав Шанько.

– Коли спілкувалися з дітьми та самими адміністраторами, більше за все, там 90%, пояснюють, що були учасниками цих груп або масових скупчень через банальну цікавість, що буде відбуватися далі і взагалі, що це передбачає. Адміністратори груп пояснюють, що вони створюють ці Телеграм-канали та групи, тому що це на хайпі зараз, з метою подальшого заробітку на цих каналів коштів, – пояснив він.

Він зазначив, що у ході недопущення сутичок до відділення поліції було запрошено понад 1000 осіб, з яких переважна більшість – неповнолітні. На місці з ними та їх батьками були проведенні профілактичні бесіди.

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