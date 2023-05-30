Высокая температура у ребенка — страшный кошмар каждой мамы. Родителям хочется помочь малышу как можно быстрее, но если под рукой нет жаропонижающих препаратов в ход идут народные методы.

Один из эффективных народных способов сбить температуру — натирание уксусом. Факты ICTV узнавали, как правильно обтирать ребенка уксусом и безопасно ли применять такой метод.

Как уксус снижает жар

Натирание уксусом при высокой температуре помогает избавиться от сильного жара. Процесс происходит из-за того, что уксусная кислота обезжиривает кожу, уменьшая натяжение капель пота на ее поверхность. А вода добавляет нужное увлажнение.

Жидкость испаряется вместе с потом, соответственно, температура снижается.

Это давний способ, которым пользовались еще наши прабабушки, поскольку раньше люди не имели свободного доступа к лекарственным препаратам.

Можно ли натирать ребенка уксусом

Современные врачи не советуют применять такой метод в борьбе с высокой температурой. Дело в том, что растирание уксусом имеет свои недостатки.

По словам фармацевта Татьяны Борисюк, во время натирания ребенка любой жидкостью температура действительно падает, но какая именно это будет жидкость значения не имеет.

— Это может быть даже обычная вода. Но когда родители растирают ребенка разведенной водкой или уксусом, то эти растворы всасываются в организм малыша. В результате ребенок получает интоксикацию от уксуса или спирта. Не делай этого! — подчеркивает Борисюк.

С этим также соглашается врач-педиатр и детский инфекционист Анна Гриценко. По ее словам растирание уксусом, спиртом, водкой и любыми другими веществами опасно для ребенка.

— Обязательно обтирайте только водой комнатной температуры, — советует Гриценко.

Главные недостатки обтирания ребенка уксусом:

часть вещества абсорбируется в кровь из кожи, а пары могут проникать в дыхательные пути, поэтому происходит легкая интоксикация (врачи не рекомендуют натирать ребенка уксусом в случае температуры, если он еще не достиг 3-летнего возраста);

уксус способен снизить температуру тела только на поверхности кожи, а это вызывает спазмы сосудов, которые могут стать серьезной проблемой (особенно у детей);

продолжительность действия очень не значительна.

Также Гриценко предоставила рекомендации родителям, которые не могут сбить высокую температуру у ребенка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Педіатр|Дитячий інфекціоніст|Онлайн-консультації|Бровари (@dr.hrycenko_anna)

Как правильно натирать ребенка уксусом

Хоть врачи не советуют обтирать ребенка уксусом, если вы все же решили использовать этот метод, следует соблюдать обязательные правила:

растирание ребенка уксусом, которому еще не исполнилось 3 лет, нужно выполнять очень осторожно. Чтобы свести все риски к минимуму, растирайте только ладони и ступни , не втирая уксус в кожу;

, не втирая уксус в кожу; от 3-4 лет детям уже можно проводить такую же процедуру, как и взрослому;

уксус при температуре у детей разбавляют в теплой воде (около 37-38°);

использовать лучше 9% яблочный или столовый уксус;

пропорция для ребенка 1:2. Концентрация раствора должна быть очень слабой, чтобы избежать ожогов, вызванных воздействием кислоты;

после разбавления уксуса возьмите ватный тампон или мягкую ткань и начинайте осторожно протирать ребенка на сгибах локтей и коленей, подмышки, паховая зона. Сначала потрите руки и ноги, а затем все тело;

не переусердствуйте с трением, вам нужно просто увлажнить кожу.

После процедура, уложите ребенка в постель, накройте тонкой простыней. Также можно дать малышу теплый чай или воду комнатной температуры. Это поможет улучшить потоотделение.