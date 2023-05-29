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К какому врачу идти, если болит живот и как пройти бесплатную диагностику

29 мая 2023, 12:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
болить живіт
Источник: Depositphotos

Сегодня, 29 мая, во Всемирный день здоровья пищеварительной системы, специалисты Национальной службы здоровья Украины напомнили, к кому обращаться с жалобами на дискомфорт или боль в животе и как пройти диагностику бесплатно.

— С всеми жалобами и вопросами о здоровье нужно обращаться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру, — говорится в сообщении.

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При необходимости в дальнейшей диагностике ваш врач выпишет направление на:

  • консультацию к гастроэнтерологу;
  • лабораторные анализы;
  • УЗИ органов пищеварительного тракта;
  • гастроскопию.

Получить консультацию гастроэнтеролога и сделать обследование бесплатно можно в любой поликлинике или медицинском учреждении, которое имеет договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.

Чтобы получить медицинскую услугу бесплатно — нужно иметь е-направление.

Гастроскопия является бесплатной:

  • для людей в возрасте от 50 лет — по пакету Эзофагогастродуоденоскопия;
  • для пациентов, не достигших 50 лет — по пакету Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях.

Чтобы узнать контакты ближайшей больницы с соответствующим договором, звоните в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77.

Источник
Минздрав
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