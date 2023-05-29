Сегодня, 29 мая, во Всемирный день здоровья пищеварительной системы, специалисты Национальной службы здоровья Украины напомнили, к кому обращаться с жалобами на дискомфорт или боль в животе и как пройти диагностику бесплатно.

— С всеми жалобами и вопросами о здоровье нужно обращаться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру, — говорится в сообщении.

При необходимости в дальнейшей диагностике ваш врач выпишет направление на:

консультацию к гастроэнтерологу;

лабораторные анализы;

УЗИ органов пищеварительного тракта;

гастроскопию.

Получить консультацию гастроэнтеролога и сделать обследование бесплатно можно в любой поликлинике или медицинском учреждении, которое имеет договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.

Чтобы получить медицинскую услугу бесплатно — нужно иметь е-направление.

Гастроскопия является бесплатной:

для людей в возрасте от 50 лет — по пакету Эзофагогастродуоденоскопия;

для пациентов, не достигших 50 лет — по пакету Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях.

Чтобы узнать контакты ближайшей больницы с соответствующим договором, звоните в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77.