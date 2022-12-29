Идеальное утро начинается с чашечки душистого горячего кофе. Этот напиток придает организму бодрости и заряжает на весь день.

Кроме превосходного вкуса и полезных свойств, кофе может вызвать и неприятные ощущения. Боль в животе наступает через 15-20 минут после выпитого напитка.

Почему после кофе болит живот и как избавиться от неприятного ощущения, узнавали Факты ICTV.

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Почему после кофе болит живот

Врач внутренних болезней Галина Перелыгина отмечает, что натуральный кофе содержит определенное количество кофеина. Если кофе не натуральный, вместо кофеина там присутствуют определенные примеси (кофейные очистки).

— Если человек натощак выпивает чашку кофе, напиток дает раздражающий эффект на слизистую оболочку пищевода и желудка. Это провоцирует утреннюю боль в животе, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой, — говорит врач.

Врач подробно объясняет, как происходит этот процесс: пока мы спим слизистая оболочка желудка готовится к принятию пищи, выработалось определенное количество желудочного сока для переваривания завтрака. Но вместо утренней еды организм получает лишь чашку кофе.

— Поэтому кофе стоит пить после полноценного завтрака, — советует Перелыгина.

Также Перелыгина советует украинцам обращаться к врачам, если возникают сильные боли в животе после выпитого кофе.

— Я бы не советовала искать информацию в интернете о своих возможных болезнях. Дело в том, что одинаковые симптомы могут свидетельствовать о различных заболеваниях и проблемах в организме. А определить их и поставить диагноз может только врач, — советует Перелыгина.

Как избежать боли в животе после кофе

— Гастроэнтерологи, терапевты и другие врачи не рекомендуют употреблять кофе натощак, — отмечает Перелыгина.

По словам врача, не стоит полностью отказываться от кофе, необходимо лишь придерживаться определенных правил, чтобы потом не болел живот:

пить можно только натуральный кофе;

кофе можно пить через 30-40 мин после основного приема пищи;

после чашки кофе следует выпить стакан обычной чистой воды (чтобы почки работали нормально);

придерживаться сбалансированного питания;

также важен режим работы и отдыха;

соблюдать регулярный режим сна;

не употреблять кофе натощак;

в день выпивать не более 3 чашек кофе — дозированность очень важна в таком деле.

— Соблюдая эти рекомендации, вы не будете испытывать боль в животе после выпитого кофе, — говорит врач.

Что касается употребления таблеток от боли, то врач не советует притуплять боль в животе от кофе химическими препаратами.