Ідеальний ранок починається з чашечки запашної гарячої кави. Цей напій надає організму бадьорості та заряджає на увесь день.

Окрім чудового смаку та корисних властивостей, кава може викликати й неприємні відчуття. Біль у животі настає через 15-20 хвилин після випитого напою.

Чому після кави болить живіт та як позбутися неприємного відчуття, дізнавалися Факти ICTV.

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Чому після кави болить живіт

Лікар внутрішніх хвороб Галина Перелигіна зазначає, що натуральна кава містить певну кількість кофеїну. Якщо кава не натуральна, замість кофеїну там присутні певні домішки (кавові очистки).

– Якщо людина натще випиває горнятко кави, напій дає подразливий ефект на слизову оболонку стравоходу та шлунка. Це провокує ранковий біль у животі, який може супроводжуватися нудотою та блюванням, – каже лікар.

Лікар детально пояснює, як відбувається цей процес: поки ми спимо, слизова оболонка шлунка готується до вживання їжі, виробилася певна кількість шлункового соку для перетравлювання сніданку. Але замість ранкової їжі організм отримує лише горнятко кави.

– Тому каву варто пити після повноцінного сніданку, – радить Перелигіна.

Також Перелигіна радить українцям звертатися до лікарів, якщо виникає сильний біль у животі після випитої кави.

– Я не радила б шукати інформацію в інтернеті про свої можливі хвороби. Річ у тім, що однакові симптоми можуть свідчити про різні захворювання та проблеми в організмі. А визначити їх та поставити діагноз може лише лікар, – радить Перелигіна.

Як уникнути болю в животі після кави

– Гастроентерологи, терапевти та інші лікарі не рекомендують вживати каву натще, – зазначає Перелигіна.

За словами лікаря, сьогодні не варто повністю відмовлятися від кави, необхідно лише дотримуватися певних правил, щоби потім не болів живіт:

пити можна лише натуральну каву;

каву можна пити через 30-40 хв після основного прийому їжі;

після чашки кави потрібно випити склянку звичайної чистої води (щоб нирки працювали нормально);

дотримуватися збалансованого харчування;

також важливий режим роботи та відпочинку;

дотримуватися регулярного режиму сну;

не вживати каву натще;

в день випивати не більше 3 чашок кави – дозованість дуже важлива у такій справі.

– Дотримуючись цих рекомендації, ви не відчуватимете болю в животі після випитої кави, – каже лікар.

А стосовно вживання пігулок від болю, то лікар не радить притуплювати біль у животі від кави хімічними препаратами.