Вчені виявили мікроорганізм, який поїдає виключно віруси.

У прісних водах у світі живуть найпростіші мікроорганізми хальтерії, родичі відомої інфузорії туфельки. Але на відміну від неї хальтерії харчуються не бактеріями та грибами, а хлоровірусами.

За один день у невеликому ставку хальтерії здатні перетравити до 10 трлн хлоровірусів.

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Вченим вже були відомі факти вірусоїдіння, але ніколи раніше вони не виявляли мікроб, для якого віруси – основне джерело харчування.

Традиційно вважалося, що віруси надто низькокалорійні, щоб забезпечувати енергією навіть найменшого хижака. Проте їх частки містять білки, жири та нуклеїнові кислоти, що робить їх досить привабливим харчовим об’єктом.

І справді, на вірусній дієті хальтерії успішно ростуть і розмножуються. Усього за добу інкубування у краплі води, куди дослідники додали щедру порцію хлоровірусів, чисельність хальтерій зросла у 15 разів. Число вірусів тим часом скоротилося в 100 разів, що цілком відповідає відносинам “хижак – жертва” з будь-якої іншої екосистеми.

Щоб переконатися, що хальтерії справді поїдають віруси, вони помітили ДНК хлоровіруса флуоресцентним зеленим барвником — і незабаром хальтерії, яким запропонували “мічені” віруси, теж почали світитись зеленим.

Результати дослідження цікаві не лише тому, що це перший відомий випадок віроядності (за аналогією з м’ясоїдністю) у живих організмів. Вони також змушують переглянути весь вуглецевий цикл у мікросвіті, де віруси не просто сприяють його викиду із заражених клітин, але можуть служити його джерелом для ненаситних віроядних інфузорій.

Джерело: PNAS