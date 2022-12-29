Ученые обнаружили микроорганизм, который поедает исключительно вирусы.

В пресных водах по всему миру живут простейшие микроорганизмы хальтерии, родственники известной инфузории туфельки. Но в отличие от нее хальтерии питаются не бактериями и грибами, а хлоровирусами.

За один день в небольшом пруду хальтерии способны переварить до 10 трлн хлоровирусов.

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Ученым уже были известны факты вирусоедения, но никогда прежде они не обнаруживали микроба, для которого вирусы — основной источник питания.

Традиционно считалось, что вирусы слишком низкокалорийны, чтобы обеспечивать энергией даже самого миниатюрного хищника. Тем не менее их частицы содержат белки, жиры и нуклеиновые кислоты, что делает их достаточно привлекательным пищевым объектом.

И действительно, на вирусной диете хальтерии успешно растут и размножаются. Всего за сутки инкубирования в капле воды, куда исследователи добавили щедрую порцию хлоровирусов, численность хальтерий выросла в 15 раз. Число вирусов тем временем сократилось в 100 раз, что вполне соответствует отношениям “хищник — жертва” из любой другой экосистемы.

Чтобы удостоверится, что хальтерии действительно поедают вирусы, они пометили ДНК хлоровируса флуоресцентным зеленым красителем — и вскоре хальтерии, которым предложили “меченые” вирусы, тоже стали светиться зеленым.

Результаты исследования интересны не только потому, что это первый известный случай вирусоядности (по аналогии с плотоядностью) у живых организмов. Они также заставляют пересмотреть весь углеродный цикл в микромире, где вирусы не просто способствуют его выбросу из зараженных клеток, но сами могут служить его источником для ненасытных вирусоядных инфузорий.

Источник: PNAS