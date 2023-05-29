Сьогодні, 29 травня, у Всесвітній день здоров’я травної системи, фахівці Національної служби здоров’я України нагадали, до кого звертатися зі скаргами на дискомфорт або біль у животі та як пройти діагностику безкоштовно.
– З усіма скаргами та питаннями щодо здоров’я потрібно звертатися до свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, – йдеться в повідомленні.
За потреби в подальшій діагностиці ваш лікар випише направлення на:
- консультацію до гастроентеролога;
- лабораторні аналізи;
- УЗД органів травного тракту;
- гастроскопію.
Отримати консультацію гастроентеролога та зробити обстеження безоплатно можна в будь-якій поліклініці або медичному закладі, який має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.
Щоб отримати медичну послугу безоплатно – потрібно мати е-направлення.
Гастроскопія є безоплатною:
- для людей віком від 50 років – за пакетом Езофагогастродуоденоскопія;
- для пацієнтів, які не досягли 50 років – за пакетом Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах.
Щоб дізнатися контакти найближчої лікарні з відповідним договором, телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.