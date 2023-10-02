Під час менструації жінки часто відчувають біль та спазми у животі, а подекуди навіть оніміння кінцівок. Це викликає дискомфорт і впливає на продуктивність та емоційний стан жінок.

Проте чи нормально відчувати ці спазми під час менструації і що робити, коли сильно болить живіт, розповіла Фактам ICTV лікар-гінеколог медичного центру Сіті клініка Світлана Коханенко.

Симптоми під час менструації

біль внизу живота;

біль в області попереку та в суглобах;

набряки;

головний біль, запаморочення;

нудота, озноб, здуття живота, збільшення частоти сечовиділення.

Чому виникають спазми під час менструації

Всередині матки є ендометрій – внутрішній шар, та є міометрій – м’язовий шар. Під час менструації ендометрій відторгається, відповідно, цей процес може викликати деякі дискомфортні зміни.

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Також під час десквамації (процес відторгнення ендометрія, – Ред.) шийка матки розширюється, через це жінка відчуває ниючі, тягучі болі.

Крім болю внизу живота у жінок часто під час менструації виникає закреп або діарея.

– Це залежить від анатомічних особливостей жінки. Матка може бути розташована ближче до передньої частини таза, що викликає біль внизу живота, а може бути нахилена назад, таким чином жінка відчуватиме дискомфорт в області попереку, – стверджує лікар.

Чому болить живіт під час менструації

Причини болю в животі під час менструації можуть бути різні.

– Сильно болить, бо щось не так в організмі. Це може бути якесь запалення у жіночих статевих органах або наявність захворювань: ендоментіоз, аденоміоз, можливо, є кісти в яєчниках, проблеми всередині матки. Вони можуть призводити до хворобливої менструації, – каже спеціаліст.

Також вона зазначає, що невеликий біль під час менструації може бути, але у тому випадку, якщо він не заважає жінці.

Деякі люди вважають, що після вагітності сильні болі під час місячних можуть пройти. Але це не завжди так. Найперше, що потрібно зробити – це з’ясувати причину.

Чи можна пити таблетки

– Щоб знеболити відчуття під час менструації, краще приймати НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати. Це може бути ібупрофен, німесил, але не спазмалітики, – зазначила лікар.

За словами спеціаліста, НПЗП більш ефективні та безпечні, ніж інші види знеболювальних.

Також під час приймання оральних контрацептивів менструація проходить з меншою кількістю болю та виділень. Їх можуть рекомендувати для приймання під час вторинної стадії дисменореї (болісної менструації, – Ред.).

Проте не варто займатися самолікуванням і приймати контрацептиви без консультації лікаря, адже вони можуть погіршити ситуацію та вплинути на гормональний стан жінки.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо менструація проходить так, що це знижує якість життя, наприклад, такі сильні болі, що змушують жінку залишитися вдома, приймати декілька таблеток знеболювального – це не норма.

Важливо під час менструації слідкувати за кількістю та кольором виділень. Якщо жінка змінює прокладку великого розміру кожні дві години, то слід негайно звернутися до лікаря, адже це ознака кровотечі.

– Якщо ви помічаєте виділення з великими згустками крові, це також може бути ознакою захворювання і після менструації варто прийти на огляд до лікаря-гінеколога, – сказала гінеколог.

Здорові виділення мають бути звичайного бурого кольору. Якщо це занадто яскрава кров, або занадто темна, ближче до коричневого, також варто звернутися по допомогу.

– Хочу наголосити, що наявність кров’янистих виділеннь, коли місячних не повинно бути, довга менструація, яка триває 10 днів – це дзвіночок, що потрібно йти до лікаря. Нормальна менструація триває від трьох до семи днів, – каже Коханенко.

Коли з’являються перші ознаки вагітності

Симптоми вагітності у жінок індивідуальні. Але найбільш поширені – затримка менструації, зміни у молочних залозах та нудота.

Найчастіше ці симптоми з’являються на 4-5-му тижнях вагітності.

Якщо ви відчуваєте ознаки вагітності, то краще одразу вдома пройдіть швидкий тест на вагітність. Краще робити тест з першого дня затримки.

Детальніше про перші ознаки вагітності читайте на Фактах ICTV.