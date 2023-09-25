Вагітність – важлива подія в житті будь-якої жінки. Частіше вона радісна та довгоочікувана, та іноді небажана. В обох випадках жінка хоче дізнатися про можливе зачаття якомога швидше. Через скільки днів з’являються ознаки вагітності після овуляції, як можна дізнатися про важливу подію до затримки менструації – читайте в матеріалі.

Коли з’являються перші ознаки вагітності: пояснює лікарка

Гінеколог Вікторія Юзько стверджує, що найперша ознака вагітності – затримка менструації. Якщо у вас мала бути менструація, та вона затримується на декілька днів, зробіть тест на вагітність. Він покаже вам дві смужки, якщо вагітність все ж таки настала.

У більшості жінок перші симптоми вагітності з’являються тільки через 4-6 тижнів після зачаття.

У цей час можна спостерігати імплатаційну кровотечу, викликану імплантацією ембріона в матку. Зазвичай це має вигляд червоно-коричневих виділень, які мажуться, за 5-7 днів до передбачуваної менструації. Однак найбільша вираженість симптомів спостерігається наприкінці першого триместру, тобто приблизно на 9-12 тижні вагітності.

Зараз дивляться

Що робити після того, якщо тест на вагітність показав позитивний результат

Лікар зазначає, що після тесту необхідно здати кров на вагітність. Це буде остаточний показник вагітності (хоріонічний гонадотропін людини). Якщо кров позитивна, вагітність прогресує, ви можете здавати це в динаміці, тоді тільки через два тижні проводите ультразвукове обстеження.

Тому що ультразвукове обстеження показує вагітність, яка становить 4 тижні та більше. На ранніх термінах дитина настільки маленька, що лікарі не можуть побачити її в порожнині матки за допомогою УЗД.