Беременность – важное событие в жизни любой женщины. Чаще она радостная и долгожданная и иногда нежелательная. В обоих случаях женщина хочет узнать о возможном зачатии как можно скорее. Через сколько дней появляются признаки беременности после овуляции, как можно узнать важное событие до задержки менструации – читайте в материале.

Когда появляются первые признаки беременности: объясняет врач

Гинеколог Виктория Юзько утверждает, что самый первый признак беременности – задержка менструации. Если у вас должна быть менструация, и она задерживается на несколько дней, сделайте тест на беременность. Он покажет вам две полоски, если беременность все-таки наступила.

У большинства женщин первые симптомы беременности появляются только спустя 4-6 недель после зачатия.

В настоящее время можно наблюдать имплатационное кровотечение, вызванное имплантацией эмбриона в матку. Обычно это выглядит как мажущие красно-коричневые выделения за 5-7 дней до предполагаемой менструации. Однако наибольшая выраженность симптомов наблюдается в конце первого триместра, то есть примерно на 9–12 неделе беременности.

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Что делать после того, если тест на беременность показал положительный результат

Врач отмечает, что после теста необходимо сдать кровь на беременность. Это будет окончательный показатель беременности (хорионический гонадотропин человека). Если кровь положительная, беременность прогрессирует, вы можете сдавать это в динамике, тогда только через две недели производите ультразвуковое обследование.

Потому что ультразвуковое обследование показывает беременность, которая составляет 4 недели и больше. На ранних сроках ребенок настолько маленький, что врачи не могут увидеть его в полости матки с помощью УЗИ.