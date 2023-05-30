Висока температура в дитини – страшний кошмар кожної мами. Батькам хочеться допомогти малюку якнайшвидше, але якщо під рукою немає жарознижувальних препаратів в хід йдуть народні методи.

Один з ефективних народних способів збити температуру – натирання оцтом. Факти ICTV дізнавалися, як правильно обтирати дитину оцтом та чи безпечно застосовувати такий метод.

Як оцет знижує жар

Натирання оцтом при високій температурі допомагає позбутися сильного жару. Процес відбувається через те, що оцтова кислота знежирює шкіру, зменшуючи натягання крапель поту на її поверхню. А вода додає потрібному зволоженню.

Рідина випаровується разом із потом, відповідно, температура знижується.

Це давній спосіб, яким користувалися ще наші прабабусі, оскільки раніше люди не мали вільного доступу до лікарських препаратів.

Чи можна натирати дитину оцтом

Сучасні лікарі не радять застосовувати такий метод у боротьбі з високою температурою. Річ у тім, що розтирання оцтом має свої недоліки.

За словами фармацевта Тетяни Борисюк, під час натирання дитини будь-якою рідиною температура дійсно падає, але яка саме це буде рідина значення не має.

– Це може бути навіть звичайна вода. Але коли батьки розтирають дитину розведеною горілкою чи оцтом, то ці розчини всмоктуються в організм малюка. В результаті дитина отримує інтоксикацію від оцту чи спирту. Не робіть так! – наголошує Борисюк.

З цим також погоджується лікар-педіатр та дитячий інфекціоніст Анна Гриценко. За її словами розтирання оцтом, спиртом, горілкою та будь-якими іншими речовинами небезпечне для дитини.

– Обов’язково обтирайте лише водою кімнатної температури, – радить Гриценко.

Головні недоліки обтирання дитини оцтом:

частина речовини абсорбується в кров зі шкіри, а пари можуть проникати в дихальні шляхи, тому відбувається легка інтоксикація (лікарі не рекомендують натирати дитину оцтом в разі температури, якщо вона ще не досягла 3-річного віку);

оцет здатний знизити температуру тіла лише на поверхні шкіри, а це викликає спазми судин, які можуть стати серйозною проблемою (особливо у дітей);

тривалість дії дуже не значна.

Також Гриценко надала рекомендації батькам, які не можуть збити високу температуру в дитини.

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Як правильно натирати дитину оцтом

Хоч лікарі не радять обтирати дитину оцтом, якщо ви все ж вирішили використати цей метод, слід дотримуватись обовʼязкових правил:

Розтирання дитини оцтом, якій ще не виповнилось 3 років, потрібно виконувати дуже обережно. Щоб звести всі ризики до мінімуму, розтирайте лише долоні та ступні , не втираючи оцет в шкіру;

, не втираючи оцет в шкіру; від 3-4 років дітям вже можна проводити таку ж процедуру, як і дорослому;

оцет при температурі у дітей розбавляють у теплій воді (близько 37-38°);

використовувати краще 9% яблучний або столовий оцет;

пропорція для дитини 1:2. Концентрація розчину повинна бути дуже слабкою, щоб уникнути опіків, викликаних впливом кислоти;

після розведення оцту візьміть ватний тампон чи мʼяку тканину та починайте обережно протирати дитину на згинах ліктів та колін, пахви, пахову зону. Спочатку натирайте руки й ноги, а потім все тіло.

Не перестарайтеся з тертям, вам потрібно просто зволожити шкіру.

Після процедура, покладіть дитину в ліжко, накрийте тонким простирадлом. Також можна дати малюку теплий чай чи воду кімнатної температури. Це допоможе поліпшити потовиділення.