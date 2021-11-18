В странах мира начали активно вакцинировать детей от коронавируса. Большинство из них делает прививки подросткам от 12 лет, в том числе и Украина. Однако США, ОАЭ, Израиль и Австрия начали иммунизировать и малышей от 5 лет.
Covid-вакцинация детей — необходима. Такое мнение высказал педиатр Евгений Комаровский.
— Вакцинация детей — это весомый вклад в завершение пандемии, так как дети — это главный механизм в распространении вируса и инфекции, — отметил Евгений Комаровский.
Ранее дети легко переносили заражение вирусом, однако штамм Дельта начал провоцировать больше тяжелых случаев болезни, госпитализаций и даже смертей среди детского населения.
— Пойдите навстречу вашим врачам и вакцинируйте ваших детей, — добавил он.
По его словам это защитит не только ребенка, но и его близких, а именно бабушек и дедушек, от заражения, попадания в больницу и летального исхода.
Пожилые люди тяжело переносят заражение.
Тот тезис, что детей нужно вакцинировать от коронавируса, подтверждает ежедневная статистика. Каждый день (!) в Украине выявляют более 1 тыс. зараженных детей.
Источник: Доктор Комаровский