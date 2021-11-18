У країнах світу почали активно вакцинувати дітей від коронавірусу. Більшість із них робить щеплення підліткам віком від 12 років, зокрема й Україна. Проте США, ОАЕ, Ізраїль та Австрія почали імунізувати і дітей від 5 років.

Covid-вакцинація дітей – необхідна. Таку думку висловив педіатр Євген Комаровський.

– Вакцинація дітей – це вагомий внесок у завершення пандемії, оскільки діти – це головний механізм поширення вірусу та інфекції, – зазначив Євген Комаровський.

Раніше діти легко переносили зараження вірусом, проте штам Дельта почав провокувати більше тяжких випадків хвороби, госпіталізацій та навіть смертей серед дитячого населення.

– Йдіть назустріч вашим лікарям і вакцинуйте ваших дітей, – додав він.

За його словами, це захистить не лише дитину, а й її близьких, а саме бабусь і дідусів, від зараження, потрапляння до лікарні та летального випадку.

Літні люди складно переносять інфікування.

Ту тезу, що дітей потрібно вакцинувати від коронавірусу, підтверджує щоденна статистика. Щодня (!) в Україні виявляють понад 1 тис. заражених дітей.

Джерело: Лікар Комаровський