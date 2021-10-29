Якби вагітній Ірині Китовій з Павлограда сказали, яке страшне випробування чекає на неї після зараження коронавірусною інфекцією, вона не роздумуючи пройшла б повний курс вакцинації від смертельно небезпечного вірусу. Але цього, на жаль, не сталося.

Дитина вагою 1200 грамів і зростом 39 см з’явилася на світ раніше терміну в результаті кесаревого розтину. Її мама не змогла відчути перші хвилини життя дочки, побачити її зворушливе чорне волоссячко.

Жінка перебуває у відділенні реанімації Дніпровської клінічної лікарні імені І.І. Мечникова з важкою пневмонією. Дихати вона може тільки за допомогою апарату штучної вентиляції легень.

Плюс до всього в анамнезі молодої мами – онкологічне захворювання.

– Крізь трубу апарату розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки. Старша 16-річна дочка приходить в лікарню, щоб подивитися на маму через вікно, – написав на своїй сторінці в Facebook головний лікар клініки Сергій Риженко.

Ірині належить пройти дуже важке лікування від Covid-19 і онкології. Радує, що її крихітна донька вже почала дихати самостійно і засвоювати харчування.

– Втратити можна тільки життя. Все інше можна знайти і виправити, – намагається тримати себе в руках чоловік Ірини Володимир.

Він за професією шахтар. Свого часу теж переніс коронавірусну інфекцію, але в легкій формі, тому що, на відміну від дружини, був щеплений.

Чоловік робить все від нього залежне, щоб прогодувати сім’ю. Але ось вже два тижні він не покидає клініку. Тому що лікарі поки не можуть дати втішних прогнозів щодо стану його другої половини.

Джерело: Сергій Риженко