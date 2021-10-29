Если бы беременной Ирине Китовой из Павлограда сказали, какое жуткое испытание ждет ее после заражения коронавирусной инфекцией, она не раздумывая прошла бы полный курс вакцинации от смертельно опасного вируса. Но этого не произошло, и случилось то, что случилось.

Малышка весом 1200 граммов и ростом 39 см появилась на свет раньше срока в результате кесарева сечения. Ее мама не смогла прочувствовать первые минуты жизни дочери, увидеть ее трогательные черные волосики.

Женщина находится в отделении реанимации Днепровской клинической больницы имени И.И. Мечникова с тяжелой Covid-пневмонией. Дышать она может только при помощи аппарата искусственной вентиляции легких.

Плюс ко всему в анамнезе молодой мамы – онкологическое заболевание.

— Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки. Старшая 16-летняя дочь приходит в больницу, чтобы посмотреть на маму через окно, — написал на своей странице в Facebook главный врач клиники Сергей Рыженко.

Ирине предстоит пройти очень тяжелый лечения от Covid-19 и онкологии. Радует, что ее крохотная дочурка уже начала дышать самостоятельно и усваивать питание.

— Потерять можно только жизнь. Все остальное можно найти и исправить, — старается держать себя в руках муж Ирины Владимир.

Он по профессии шахтер. В свое время тоже перенес коронавирусную инфекцию, но в легкой форме, потому что, в отличие от жены, был привит.

Мужчина делает все от него зависящее, чтобы прокормить семью. Но вот уже две недели он не покидает клинику. Потому что врачи пока не могут дать утешительных прогнозов относительно состояния его второй половины.

Источник: Сергей Рыженко