Все мамы знают, насколько важен для ребенка витамин D. И многих интересует, в каком количестве его принимать, в какой форме и когда, как узнать о дефиците витамина D у ребенка.

Педиатр Евгений Комаровский собрал все вопросы, касающиеся витамина D и ответил на семь из них, которые считает важными и ответы на которые должны знать родители.

Как узнать достаточно ли витамина D у ребенка

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Для этого нужно сдать один единственный анализ — 25 (ОН)D. Это биологическая форма витамина D, в которой он накапливается в организме человека. Он позволяет оценить запасы витамина.

Он позволяет оценить его запасы.

Есть и другие анализы на другие формы витамина D, но делать надо только этот.

Доктор подчеркнул, что проверять результат после приема витамина D нужно в той же лаборатории, де проводился первый анализ.

Подчеркивается, если потом проверить результат приема, то делать в той же лаборатории, что и в первый раз.

Каким детям следует измерять 25 (ОН)D

Его нужно измерять только тем детям, у которых есть явные признаки рахита. Другим детям он не нужен.

Какие показатели 25 (ОН)D считаются нормой

Норма — от 30 до 60 нанограмм\мл.

Дефицит, требующий коррекции – ниже 20 нанограмм\мл.

Негативное (токсическое) влияние витамин D , когда уровень его превышает 80 нанограмм\мл.

Каким должен быть график приема витамина D

Здоровым детям от 0 до 18 лет – не менее 400 и не более 800 единиц витамина D в день.

От 0 до двух лет – рекомендуется ежедневный прием витамина D2 или D3.

Всегда, когда есть такая возможность, детям от двух до 18 лет рекомендуется ежедневно принимать витамин D2 или D3.

С двух до 18 лет можно давать витамин периодически. В этом случае используется только витамин D3 по 50 тыс. единиц ежеквартально или по 80 тыс. единиц осенью и зимой.

Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя давать за один прием более 200 тыс. единиц витамина D, подчеркивает педиатр.

Когда нужно увеличить дозу витамина D

Рекомендуется минимум 800 и максимум 1600 единиц витамина D в день детям от двух до 18 лет в случае снижения доступности витамина D.

Если препарат принимается периодически, то доза составляет 50 тыс. единиц каждые шесть недель или 80-100 тыс. единиц ежеквартально.

Врачи имеют список диагнозов, при которых они могут увеличить дозу витамина D: при состояниях нарушения всасывания из кишечника, ферментативная недостаточность, хронические заболевания почек, муковисцидоз, прием противосудорожных препаратов и длительный прием кортикостероидов.

Когда можно уменьшить дозу

Нет таких состояний при которых уменьшают дозу. Есть ситуации когда нужны лечебные дозы: камни в почках, концентрация кальция в крови или в моче. Тогда врач решает, какую дозу назначить ребенку.

Как давать витамин Д недоношенным детям

Настоятельно рекомендуется давать витамин D детям, рожденным до 32 недель беременности или с массой тела менее 1,5 кг в возрасте одного месяца.

Уровень 25 (ОН)D в крови должен быть 20 до 50 нанограмм\мл

Оптимально, чтобы дети, которые находятся в отделениях интенсивной терапии получали витамин D от 600 до 100 единиц в день с учетом того витамина, который есть в молоке, в препаратах для парентерального питания и проч.

После выписки из отделения интенсивной терапии рекомендации те же, что и для всех.

Источник: Евгений Комаровский