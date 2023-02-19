Аденоиды – тема, которая в жизни педиатра занимает огромное место
Часто родители пугаются, говоря, что у ребенка появились аденоиды.
— Аденоиды есть у всех, — успокаивает педиатр Евгений Комаровский. — Это лимфоидная ткань которая расположена очень специфическим образом: по задней стенке глотки вверх.
Аденоиды нельзя увидеть, заглянув в горло. Но если видимые миндалины с двух сторон горла увеличены или воспалены, то и аденоидная миндалина скорее всего тоже воспалена и увеличена.
В этой лимфоидной ткани находятся клетки иммунной системы, которые представляют собой барьер на пути огромного количества вирусов, бактерий. Это мощнейшее звено местного иммунитета.
Неудивительно, что у детей, которые впервые встречаются с кучей вирусов и бактерий на эти миндалины приходится особая нагрузка, они очень часто воспаляются. Часто бывает так, что эта миндалина не успела выдохнуть одну инфекцию, как приходит следующая.
— Поэтому миндалина начинает активно расти, появляются новые клетки, чтобы обеспечить войско, сражающееся с вирусами, новыми бойцами, — объяснил Комаровский.
В результате миндалина увеличивается в размерах. А поскольку она находится в носоглотке, то начинает препятствовать носовому дыханию.
При этом возникает опасность отитов, поскольку миндалина перекрывает поток воздуха в слуховой трубе, соединяющей полость уха с носоглоткой.
Так вот, исходя из этого, можно выделить три основные симптома, определяющие наличие увеличенных аденоидов:
- Нарушение носового дыхания,
- Отиты
- Дыхание открытым ртом во сне
- Неприятный запах изо рта из-за пересыхания слизистой.
Вследствие всего этого нарушается концентрация внимания, появляется кариес, учащаются насморки, возникают бактериальные осложнения.
И здесь выходит на первый план вопрос: удалять или не удалять аденоиды.
Для начала можно попробовать лечить аденоиды медикаментозно. Для этого существуют две группы медикаментов:
- Топические стероиды
- Антагонисты лейкотриенов.
Лечение не быстрое – два-три месяца.
— Если улучшения нет, то однозначно аденоиды нужно удалять, — сказал Комаровский.
Не стоит тратить время и деньги на какие-то капельки, спреи и прочее. Это не работает.
Удаление показано при таких симптомах:
- Отсутствие носового дыхания, храп.
- Признаки хронической инфекции (длительные насморки – более двух недель, поражения пазух носа)
- Отиты.
Удаление в нынешнее время происходит быстро, восстановительный период короткий, эффект от операции виден сразу ребенок начинает дышать, спокойно спит, высыпается, у него улучшается настроение и общее состояние.
Источник: Евгений Комаровский