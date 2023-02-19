Аденоиды – тема, которая в жизни педиатра занимает огромное место

Часто родители пугаются, говоря, что у ребенка появились аденоиды.

— Аденоиды есть у всех, — успокаивает педиатр Евгений Комаровский. — Это лимфоидная ткань которая расположена очень специфическим образом: по задней стенке глотки вверх.

Аденоиды нельзя увидеть, заглянув в горло. Но если видимые миндалины с двух сторон горла увеличены или воспалены, то и аденоидная миндалина скорее всего тоже воспалена и увеличена.

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В этой лимфоидной ткани находятся клетки иммунной системы, которые представляют собой барьер на пути огромного количества вирусов, бактерий. Это мощнейшее звено местного иммунитета.

Неудивительно, что у детей, которые впервые встречаются с кучей вирусов и бактерий на эти миндалины приходится особая нагрузка, они очень часто воспаляются. Часто бывает так, что эта миндалина не успела выдохнуть одну инфекцию, как приходит следующая.

— Поэтому миндалина начинает активно расти, появляются новые клетки, чтобы обеспечить войско, сражающееся с вирусами, новыми бойцами, — объяснил Комаровский.

В результате миндалина увеличивается в размерах. А поскольку она находится в носоглотке, то начинает препятствовать носовому дыханию.

При этом возникает опасность отитов, поскольку миндалина перекрывает поток воздуха в слуховой трубе, соединяющей полость уха с носоглоткой.

Так вот, исходя из этого, можно выделить три основные симптома, определяющие наличие увеличенных аденоидов:

Нарушение носового дыхания,

Отиты

Дыхание открытым ртом во сне

Неприятный запах изо рта из-за пересыхания слизистой.

Вследствие всего этого нарушается концентрация внимания, появляется кариес, учащаются насморки, возникают бактериальные осложнения.

И здесь выходит на первый план вопрос: удалять или не удалять аденоиды.

Для начала можно попробовать лечить аденоиды медикаментозно. Для этого существуют две группы медикаментов:

Топические стероиды

Антагонисты лейкотриенов.

Лечение не быстрое – два-три месяца.

— Если улучшения нет, то однозначно аденоиды нужно удалять, — сказал Комаровский.

Не стоит тратить время и деньги на какие-то капельки, спреи и прочее. Это не работает.

Удаление показано при таких симптомах:

Отсутствие носового дыхания, храп. Признаки хронической инфекции (длительные насморки – более двух недель, поражения пазух носа) Отиты.

Удаление в нынешнее время происходит быстро, восстановительный период короткий, эффект от операции виден сразу ребенок начинает дышать, спокойно спит, высыпается, у него улучшается настроение и общее состояние.

Источник: Евгений Комаровский