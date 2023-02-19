Аденоїди – тема, яка у житті педіатра займає величезне місце.

Часто батьки лякаються, говорячи, що у дитини з’явилися аденоїди.

– Аденоїди є у всіх, – заспокоює педіатр Євген Комаровський. – Це лімфоїдна тканина, яка розташована дуже специфічним чином: на задній стінці глотки вгору.

Аденоїди не можна побачити, зазирнувши у горло. Але якщо видимі мигдалики з двох боків горла збільшені або запалені, то й аденоїдна мигдалина, швидше за все, теж запалена і збільшена.

Зараз дивляться

У цій лімфоїдній тканині знаходяться клітини імунної системи, які є бар’єром на шляху величезної кількості вірусів, бактерій. Це найпотужніша ланка місцевого імунітету.

Не дивно, що у дітей, які вперше зустрічаються з купою вірусів та бактерій на ці мигдалики, припадає особливе навантаження, вони дуже часто запалюються. Часто буває так, що ця мигдалина не встигла видихнути одну інфекцію, як приходить така.

– Тому мигдалина починає активно рости, з’являються нові клітини, щоб забезпечити військо, яке бореться з вірусами, новими бійцями, – пояснив Комаровський.

В результаті мигдалина збільшується у розмірах. А оскільки вона перебуває у носоглотці, то починає перешкоджати носовому диханню.

При цьому виникає небезпека отитів, оскільки мигдалина перекриває потік повітря в слуховій трубі, що з’єднує порожнину вуха з носоглоткою.

Так ось, виходячи з цього, можна виділити три основні симптоми, що визначають наявність збільшених аденоїдів:

Порушення носового дихання,

Отити

Дихання відкритим ротом уві сні

Неприємний запах із рота через пересихання слизової оболонки.

Внаслідок цього порушується концентрація уваги, з’являється карієс, частішають нежиті, виникають бактеріальні ускладнення.

І тут виходить першому плані питання: видаляти чи видаляти аденоїди.

Для початку можна спробувати лікувати аденоїди медикаментозно. Для цього існують дві групи медикаментів:

Топічні стероїди

Антагоністи лейкотрієнів.

Лікування не швидке – два-три місяці.

– Якщо покращення немає, то однозначно аденоїди треба видаляти, – сказав Комаровський.

Не варто витрачати час і гроші на якісь крапельки, спреї та інше. Це не працює.

Видалення показано за таких симптомів:

Відсутність носового дихання, хропіння.

Ознаки хронічної інфекції (тривалі нежиті – понад два тижні, ураження пазух носа)

Отити.

Видалення сьогодні відбувається швидко, відновний період короткий, ефект від операції видно відразу дитина починає дихати, спокійно спить, висипається, у неї покращується настрій та загальний стан.

Джерело: Євген Комаровський