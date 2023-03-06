Всі мами знають, наскільки важливий для дитини вітамін D. І багатьох цікавить, у якій кількості його приймати, у якій формі та коли, як дізнатися про дефіцит вітаміну D у дитини.

Педіатр Євген Комаровський зібрав усі питання щодо вітаміну D і відповів на сім із них, які вважає важливими, та відповіді на які мають знати батьки.

Як дізнатися чи достатньо вітаміну D у дитини

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Для цього потрібно здати один єдиний аналіз – 25(ОН)D. Це біологічна форма вітаміну D, де він накопичується в організмі людини. Він дає змогу оцінити його запаси.

Є й інші аналізи інші форми вітаміну D, але робити треба тільки цей.

Лікар підкреслив, що перевіряти результат після прийому вітаміну D потрібно у тій же лабораторії, де проводився перший аналіз.

Наголошується, якщо потім перевірити результат прийому, робити в тій же лабораторії, що і вперше.

Яким дітям слід вимірювати 25 (ОН)D

Його треба вимірювати лише тим дітям, які мають явні ознаки рахіту. Іншим дітям він не потрібен.

Які показники 25 (ОН)D вважаються нормою

Норма – від 30 до 60 нанограм\мл.

Дефіцит, що потребує корекції – нижче 20 нанограм мл.

Негативний (токсичний) вплив вітамін D, коли рівень його перевищує 80 нанограм\мл.

Яким має бути графік прийому вітаміну D

Здоровим дітям від 0 до 18 років – не менше 400 та не більше 800 одиниць вітаміну D на день.

Від 0 до 2 років – рекомендується щоденний прийом вітаміну D2 або D3.

Завжди, коли є така можливість, дітям віком від двох до 18 років рекомендується щодня приймати вітамін D2 або D3.

Із двох до 18 років можна давати вітамін періодично. У цьому випадку використовується лише вітамін D3 по 50 тис. одиниць щокварталу або по 80 тис. одиниць восени та взимку.

Ніколи за жодних обставин не можна давати за один прийом більше 200 тис. одиниць вітаміну D, підкреслює педіатр.

Коли потрібно збільшити дозу вітаміну D

Рекомендується мінімум 800 та максимум 1 600 одиниць вітаміну D на день дітям від двох до 18 років у разі зниження доступності вітаміну D.

Якщо препарат приймається періодично, то доза становить 50 тис. одиниць кожні шість тижнів або 80-100 тис. одиниць щокварталу.

Лікарі мають список діагнозів, за яких вони можуть збільшити дозу вітаміну D: при станах порушення всмоктування з кишечника, ферментативну недостатність, хронічні захворювання нирок, муковісцидоз, прийом протисудомних препаратів та тривалий прийом кортикостероїдів.

Коли можна зменшити дозу

Немає таких станів, при яких зменшують дозу. Є ситуації коли потрібні лікувальні дози: каміння у нирках, концентрація кальцію у крові чи сечі. Тоді лікар вирішує яку дозу призначити дитині.

Як давати вітамін D недоношеним дітям

Настійно рекомендується давати вітамін D дітям, народженим до 32 тижнів вагітності або з масою тіла менше 1,5 кг у віці одного місяця.

Рівень 25 (ОН)D у крові має бути 20 до 50 нанограм\мл

Оптимально, щоб діти, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, отримували вітамін D від 600 до 100 одиниць на день з урахуванням того вітаміну, який є в молоці, у препаратах для парентерального харчування тощо.

Після виписки з відділення інтенсивної терапії рекомендації ті самі, що й всім.

Джерело: Євген Комаровський