Детский психолог Ирина Басистая в комментарии одному из ведущих украинских СМИ рассказала, как создать для ребенка новогоднюю атмосферу во время войны.

Прежде всего, психолог обращает внимание, что дети, особенно младшего возраста, напрямую зависят от эмоционального состояния родителей.

— Дети более гибки и адаптивны в контексте той жизни, которую они живут. Они ждут праздников и, более или менее, находятся в праздничном настроении, — говорит психолог.

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По ее словам, в такой ситуации родителям важно прилагать усилия к себе, чтобы все же сохранить традиции, которые были до войны.

— Например, вместе наряжать елку, класть под подушку подарки, если есть такая возможность ездить к дедушкам и бабушкам. Если сейчас изменилось место жительства, то стоит обсуждать. Это можно делать даже с трехлетними детьми, – уверяет специалист.

По ее словам, для детей, которые имеют травмирующий опыт, новые люди и новое окружение могут быть пугающими и это надо минимизировать. Например, больше находиться в кругу семьи, меньше посещать людные места.

— Или наоборот, если ребенок нуждается в коммуникации и общении, поддерживать его в этом, если он где-то с кем-то познакомился и приглашает в гости, – отмечает психолог.

По словам Ирины Басистой, учитывая экономическую ситуацию в Украине, некоторые родители не могут позволить себе подарить ребенку те игрушки или вещи, которые он хотел бы увидеть под елкой на Новый год.

Подросткам легче объяснить ситуацию, в отличие от детей младшего возраста. Поэтому психолог предлагает родителям предоставлять ребенку выбор новогоднего подарка. Однако варианты должны предлагать сами взрослые, отталкиваясь от финансового положения и того, что они могут себе позволить.

Психолог утверждает, что здесь важно быть честными и говорить о причинах, почему эту вещь нельзя сейчас купить, но предложить 2-3 варианта. Таким образом будут удовлетворены все: родители смогут купить то, что могут позволить, и ребенок почувствует, что его мнение важно, резюмирует специалист.