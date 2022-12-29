Дитячий психолог Ірина Басиста в коментарі одному з провідних українських ЗМІ розповіла, як створити для дитини новорічну атмосферу під час війни.

Перш за все, психолог звертає увагу, що діти, особливо молодшого віку, безпосередньо залежать від емоційного стану батьків.

– Діти більш гнучкі та адаптивні в контексті життя, яким вони живуть. Вони чекають на свято і, більш менш, перебувають у святковому настрої, – каже психолог.

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За її словами, в такій ситуації батькам важливо докладати зусиль до себе, щоб все ж зберегти традиції, які були до війни.

– Наприклад, разом наряджати ялинку, класти під подушку подарунки, якщо є така можливість їздити до дідусів і бабусь. Якщо зараз змінилося місце проживання, то варто обговорювати. Це можна робити навіть з трирічними дітьми, – запевняє фахівець.

За її словами, для дітей, які мають травматичний досвід, нові люди і нове оточення можуть бути страшними і це треба мінімізувати. Наприклад, більше перебувати в колі сім’ї, менше відвідувати людні місця.

– Або навпаки, якщо дитина потребує комунікації і спілкування, підтримувати її в цьому, якщо вона десь з кимось познайомилася і запрошує в гості, – зазначає психолог.

За словами Ірини Басистої, враховуючи економічну ситуацію в Україні, деякі батьки не можуть дозволити собі подарувати дитині ті іграшки або речі, які вона хотіла би побачити під ялинкою на Новий рік.

Підліткам легше пояснити ситуацію, на відміну від дітей молодшого віку. Тому психолог пропонує батькам надавати дитині вибір новорічного подарунка. Однак варіанти повинні пропонувати самі дорослі, відштовхуючись від фінансового становища і того, що вони можуть собі дозволити.

Психолог стверджує, що тут важливо бути чесними і говорити про причини, чому цю річ не можна зараз купити, але запропонувати 2-3 варіанти. Таким чином будуть задоволені всі: батьки зможуть купити те, що можуть дозволити, і дитина відчує, що її думка важлива, резюмує фахівець.