Эндокринолог Диана Крылова на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о признаках начала полового развития у детей.

— Половое развитие ребенка – это генетически запрограммированный процесс, проявляющийся появлением половых признаков взросления у девочки и мальчика, — объясняет медик.

По словам эксперта, течение полового созревания может меняться под влиянием различных факторов, в частности от приема препаратов, ожирения, травм, облучения центральной нервной системы, различных медицинских состояний.

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У девочек начало полового созревания наблюдается в 7–8 лет, а у мальчиков – с 9 лет. Заканчивается пубертатный период обычно до 17–18 лет.

Сроки, при которых половое развитие можно считать нормальным, активно обсуждаются учеными. Масштабные эпидемиологические исследования в разных странах показывают, что за последние десятилетия возраст начала полового созревания у девочек уменьшается.

Признаки начала полового созревания у девочек:

развитие молочных желез;

оволосение под мышками и на лобке;

взрослый запах пота;

рост тела в длину, рост костей таза, плеч, бедер;

менархе – появление первой менструации;

становление менструального цикла.

Признаки полового созревания у мальчиков:

увеличение яичек в размере;

оволосение в андрогенчувствительных зонах: на лобке, на лице, подмышках;

рост полового члена и мошонки;

прыжки роста в длину.

Как распознать патологические (ненормальные) изменения

В первую очередь патология проявляется в появлении вторичных половых признаков у девочек до 8 лет и у мальчиков до 9 лет. При этом следует обращать внимание на то, когда пубертатный период начался у мамы и/или папы. Ведь наступление половой зрелости может наследоваться.

По словам эндокринолога, существуют три основных типа преждевременного созревания.

1. Центральное преждевременное половое созревание (ЦПС) возникает, когда гипоталамус высвобождает сверх меры гормоны, стимулирующие рост. Соответственно активируется раннее половое созревание. Также это может быть связано с опухолью, травмой головного мозга (ушибом в голову, операцией на мозге или лучевой терапией головы) или воспалением (например, менингитом).

2. Периферическое преждевременное половое созревание (ППС) встречается реже центрального. Это результат ранней выработки половых гормонов из-за проблем с яичниками, яичками или надпочечниками. Другой причиной может быть внешнее воздействие половых гормонов (например, контакт со взрослым человеком, использующим эстроген или тестостероновый крем).

3. Изолированные формы, то есть преждевременное развитие отдельных половых признаков, таких как преждевременное развитие молочных желез или начало менструаций. Это считается вариантом нормы.

Если вы заметили признаки полового развития у своего ребенка раньше, чем это должно быть, согласно указанным рекомендациям, не откладывайте визит к специалисту, отмечает эксперт.

Источник: Береги себя