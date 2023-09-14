Ендокринолог Діана Крилова на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про ознаки початку статевого розвитку у дітей.

– Статевий розвиток дитини – це генетично запрограмований процес, що проявляється появою статевих ознак дорослішання в дівчинки та хлопчика, – пояснює медик.

За словами експерта, перебіг статевого дозрівання може змінюватися під впливом різноманітних чинників, зокрема, від прийому препаратів, ожиріння, травм, опромінення центральної нервової системи, різних медичних станів.

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У дівчаток початок статевого дозрівання спостерігається в 7-8 років, а в хлопчиків – з 9 років. Закінчується пубертатний період зазвичай до 17-18 років.

Терміни, за яких статевий розвиток можна вважати нормальним, активно обговорюються вченими. Масштабні епідеміологічні дослідження в різних країнах показують, що за останні десятиліття вік початку статевого дозрівання у дівчаток зменшується.

Ознаки початку статевого дозрівання у дівчаток:

розвиток молочних залоз;

оволосіння під пахвами та на лобку;

дорослий запах поту;

ріст тіла в довжину, ріст кісток таза, плечей, стегон;

менархе – поява першої менструації;

становлення менструального циклу.

Ознаки статевого дозрівання у хлопчиків:

збільшення яєчок у розмірі;

оволосіння в андрогенчутливих зонах: на лобку, на обличчі, під пахвами;

ріст статевого члена і мошонки;

стрибки росту в довжину.

Як розпізнати патологічні (ненормальні) зміни

Насамперед патологія проявляється в появі вторинних статевих ознак у дівчаток до 8 років і у хлопчиків до 9 років. При цьому слід звертати увагу на те, коли пубертатний період розпочався у мами та/або тата. Адже настання статевої зрілості може успадковуватися.

За словами ендокринолога, існують три основні типи передчасного дозрівання.

1. Центральне передчасне статеве дозрівання (ЦПД) виникає, коли гіпоталамус вивільняє понад міру гормони, що стимулюють ріст. Відповідно активується раннє статеве дозрівання. Також це може бути пов’язано з пухлиною, травмою головного мозку (ударом у голову, операцією на мозку чи променевою терапією голови) або запаленням (наприклад, менінгітом).

2. Периферичне передчасне статеве дозрівання (ППД) зустрічається рідше за центральне. Це результат раннього вироблення статевих гормонів через проблеми з яєчниками, яєчками або наднирковими залозами. Іншою причиною може бути зовнішній вплив статевих гормонів (наприклад, контакт із дорослою людиною, яка використовує естроген або тестостероновий крем).

3. Ізольовані форми, тобто передчасний розвиток окремих статевих ознак, таких як передчасний розвиток молочних залоз або початок менструацій. Це вважається варіантом норми.

Якщо ви помітили ознаки статевого розвитку у своєї дитини раніше, ніж це повинно бути, згідно із зазначеними рекомендаціями, не відкладайте візит до фахівця, наголошує експертка.

Джерело: Бережи себе