В сети набирает популярности южнокорейский веб-сериал Игра в кальмара. Его события разворачиваются вокруг игры на выживание. Работа поднимает важные темы социального неравенства, классовости общества, выбора, гуманизма. Несмотря на это, в ней присутствуют кровавые сцены. Также сам сериал довольно тяжелый и оставляет ощущение безысходности. В связи с этим он имеет возрастные ограничения, его не рекомендуют просматривать детям младше 18 лет.
Однако из-за популярности и активного продвижения в соцсетях сериалом заинтересовались подростки. Психолог-практик Дмитрий Карпачев рассказал, почему Игра в кальмара настолько популярна среди подростков и стоит ли им разрешать смотреть сериал.
Причины популярности
Специалист считает, что Игра в кальмара интересует детей из-за того, что в сюжете авторы используют популярные во всем мире игры.
Также их привлекают визуальная составляющая, запоминающиеся образы, атмосферная музыка. Немаловажно, что сериал находится в тренде.
— Вспомните, как весной этого года дети буквально помешались на поп-итах. Так и сейчас. Даже не зная толком сюжета, дети с первых секунд понимают, о чем речь — о “кальмаре”, — говорит Дмитрий Карпачев.
Также привлекают возрастные ограничения, ведь это запретный сериал, 18+.
Стоит ли детям смотреть Игру в кальмара
Сейчас многие дети и подростки во всем мире уже посмотрели сериал, с разрешения родителей или без.
Психолог назвал, как он может влиять на них:
- Демонстрация жестоких сцен атакует незрелую психику ребенка
— Это инструкция для агрессивного поведения и в некотором роде оправдание антисоциальных действий, — продолжает Дмитрий Карпачев.
- Уменьшается способность к сочувствию, сопереживанию
У ребенка может снижаться чувствительность к жестокости.
- Формируются искаженные представления о действительности, морали, самом себе
— Дети дезориентированы — да, игра страшная, но победитель же молодец, кучу денег заработал, — комментирует психолог.
- Возникает тревожность, нарушается сон
Как отмечает эксперт, это — последствия стресса, перенесенного во время просмотра ребенком жестоких сцен.
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Психолог считает, что каждый родитель должен решить для себя — разрешать смотреть Игру в кальмара или нет. Он рекомендует сначала самому просмотреть этот сериал и лишь потом принять взвешенное решение.