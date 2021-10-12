В сети набирает популярности южнокорейский веб-сериал Игра в кальмара. Его события разворачиваются вокруг игры на выживание. Работа поднимает важные темы социального неравенства, классовости общества, выбора, гуманизма. Несмотря на это, в ней присутствуют кровавые сцены. Также сам сериал довольно тяжелый и оставляет ощущение безысходности. В связи с этим он имеет возрастные ограничения, его не рекомендуют просматривать детям младше 18 лет.

Однако из-за популярности и активного продвижения в соцсетях сериалом заинтересовались подростки. Психолог-практик Дмитрий Карпачев рассказал, почему Игра в кальмара настолько популярна среди подростков и стоит ли им разрешать смотреть сериал.

Причины популярности

Специалист считает, что Игра в кальмара интересует детей из-за того, что в сюжете авторы используют популярные во всем мире игры.

Также их привлекают визуальная составляющая, запоминающиеся образы, атмосферная музыка. Немаловажно, что сериал находится в тренде.

— Вспомните, как весной этого года дети буквально помешались на поп-итах. Так и сейчас. Даже не зная толком сюжета, дети с первых секунд понимают, о чем речь — о “кальмаре”, — говорит Дмитрий Карпачев.

Также привлекают возрастные ограничения, ведь это запретный сериал, 18+.

Стоит ли детям смотреть Игру в кальмара

Сейчас многие дети и подростки во всем мире уже посмотрели сериал, с разрешения родителей или без.

Психолог назвал, как он может влиять на них:

Демонстрация жестоких сцен атакует незрелую психику ребенка

— Это инструкция для агрессивного поведения и в некотором роде оправдание антисоциальных действий, — продолжает Дмитрий Карпачев.

Уменьшается способность к сочувствию, сопереживанию

У ребенка может снижаться чувствительность к жестокости.

Формируются искаженные представления о действительности, морали, самом себе

— Дети дезориентированы — да, игра страшная, но победитель же молодец, кучу денег заработал, — комментирует психолог.

Возникает тревожность, нарушается сон

Как отмечает эксперт, это — последствия стресса, перенесенного во время просмотра ребенком жестоких сцен.

View this post on Instagram Публикация от Дмитрий Карпачев (@karpachoff)

Психолог считает, что каждый родитель должен решить для себя — разрешать смотреть Игру в кальмара или нет. Он рекомендует сначала самому просмотреть этот сериал и лишь потом принять взвешенное решение.