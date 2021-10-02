Психологическое насилие — довольно распространенная проблема во всем мире. Каждый может столкнуться с ней, однако не каждый понимает проблему из-за неприятия.

Психологическое насилие может быть в семье, на работе и даже среди друзей. Но довольно часто жертва насилия может воспринимать оскорбления или унижения обидчика как нормальное поведение, которое является якобы частью нашей жизни.

Как распознать психологическое насилие, что это за проблема и как ее решить — в нашем материале.

Что такое психологическое насилие?

В комментарии Фактам ICTV психолог Оксана Степанюк объяснила, что психологическое насилие — это форма домашнего насилия, включающая любые словесные оскорбления, угрозы, унижения, нецензурную брань, а также преследования, запугивания и шантаж.

Такие вещи заставляют пострадавшего человека чувствовать себя незащищенным и неуверенным.

— Психологическое насилие включает довольно очевидные факты. Например, гиперопека, когда человек настолько заботится о других, что фактически лишает их свободы выбора. Таким образом, жертва не может выбирать, и потому часто ощущает себя беспомощной. У нее возникает убеждение, что она сама ничего не сможет, поскольку ее постоянно опекают, и говорят, что и как делать, — замечает эксперт.

Как добавляет психолог, к этому виду насилия также относится социальная изоляция. То есть когда человек говорит, что ваши друзья или родители плохие, и с ними не нужно общаться.

По словам Степанюк, психологическое насилие — самое распространенное из всех видов насилия, и оно очень редко случается само по себе в одной форме.

Осознанно ли человек совершает психологическое насилие?

Психолог отмечает, что у каждого все по-разному: кто-то намеренно плохо поступает, а кто-то таким образом пытается выплеснуть отрицательные эмоции.

— Осознанно ли человек совершает насилие — это сложный вопрос. Ведь его так много в нашей культуре и воспитании, что большинство воспринимает как некую норму. Преимущественно люди руководствуются стереотипом: все так живут. Мало кто это называет прямо насилием, — объясняет эксперт.

Как отмечает Степанюк, очень часто насилие происходит бессознательно. Это случается тогда, когда человек чувствует дискомфорт, не может удовлетворить свои потребности и ему эмоционально плохо. Таким образом он может выплескивать весь негатив на других.

— Иногда это делается действительно сознательно. Человек намеренно и систематически оскорбляет и унижает. Однако каждый случай — отдельный, и у каждого все по-разному, — добавляет психолог.

Как помочь человеку, ставшему жертвой насилия?

Эксперт говорит, что существует так называемый территориальный принцип. В каждой общине есть определенное подразделение, отвечающее за противодействие домашнему насилию.

Если вы страдаете от домашнего насилия, стоит обратиться за помощью по телефонам:

Бесплатная правовая помощь: 0-800-213-103

Правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия: 15-47

Национальная горячая линия по вопросам предотвращения домашнего насилия: 0-800-500-335 или 116-123

Обратившись за помощью, в первую очередь вы должны сообщить свое местонахождение и рассказать, что с вами произошло. Затем вас должны направить в территориальное подразделение, где непосредственно предоставят помощь.

Психолог рекомендует образовательный курс Дом (не)безопасности по противодействию домашнему насилию на учебной платформе EdEra.

Также на сайте есть раздел Помощь жертвам с картой Украины. Там человек может нажать на свою область и посмотреть, какие учреждения работают, и куда можно обратиться.

Кроме того, в Украине есть приюты, куда пострадавшие могут обращаться и временно получать место жительства, если оставаться дома им опасно.

Можно ли помочь обидчику?

Психолог утверждает, что помочь обидчику можно и нужно, ведь работая только с одной стороной, то есть жертвой, ситуацию не удастся решить.

— С 2009 года в Украине на государственном уровне действуют программы для обидчиков. Человек может самостоятельно обратиться к соцслужбам за помощью и пройти эту программу, если он сам распознал и увидел, что совершает насилие, и не может контролировать свои эмоции. Программа рассчитана на минимум 20 встреч со специалистами в центрах соцслужб, и направлена ​​на то, чтобы менять поведение человека.

Однако эксперт отмечает: если же не удалось избежать домашнего насилия и был суд по этому делу — такую ​​программу назначают судьи.

Как в себе распознать склонность к психологическому насилию?

Оксана Степанюк объясняет: если происходит психологическое насилие, то не заметить это трудно.

В первую очередь человек ловит себя на мысли, что он не контролирует свои эмоции, часто злится, его боятся и избегают другие.

— Человек, для того чтобы получить желаемое, может сознательно искажать какие-то моменты и факты. Может критиковать других или занижать их достижения, или же наоборот — слишком заботиться либо контролировать других. С воспитательной целью может кого-то игнорировать или изображать из себя оскорбленного, чтобы жертва поняла, что она ведет себя плохо, — перечисляет психолог.

Психологическое насилие проявляется всегда в отношениях. По словам эксперта, это эмоциональные вещи, которые могут случаться фактически с каждым.

— Время от времени все мы можем совершать психологическое насилие, но мы это можем признать, извиниться, что-то изменить. А когда человек это систематически совершает — ему нужна помощь специалиста.

Почему люди прибегают к психологическому насилию?

Чаще всего человек прибегает к таким действиям из-за неудовлетворенных потребностей. И насилие выступает как способ получить желаемое и эмоционально отреагировать на какие-то действия, которые не нравятся.

Главной проблемой, считает психолог, есть момент безнаказанности.

— Очень часто пострадавшие лица терпят насилие, не обращаются за помощью. Соответственно, нет момента последствий за свое поведение, что и дает ощущение самобытности и самодовольства.

В то же время психолог подчеркивает, что зачастую обидчики — очень травмированные и несчастные люди, которые из-за внутреннего недовольства прибегают к такому поведению.

В каком возрасте чаще всего проявляется психологическое насилие?

Эксперт уверяет, что насилие может быть в любом возрасте, все зависит от среды, в которой человек находится.

— Ребенок не проявлял насилие, потому что слабее взрослых. Но когда он дорастает до того момента, когда начинает чувствовать силу и готовность опираться, он может начать проявлять это в ответ.

Какова ситуация в Украине с психологическим насилием?

По словам психолога, за девять месяцев 2021 года в Нацполиции зарегистрировано больше случаев, чем за весь 2020 год в целом. Это связано с тем, что люди начали понимать проблему и больше говорить о ней. Более того, возросло количество обращений от мужчин и детей.

— По официальной статистике, в каждой третьей семье есть психологическое насилие. Всегда с таким насилием сложнее, ведь оно имеет меньше условий для обнаружения. Также его часто считают частью культуры. Людям трудно принять и осознать, что, например, кричать на ребенка или заставлять мужа ходить только в той рубашке, которую женщина выбрала, это насилие.

Пока не всем людям легко понять такое явление, как психологическое насилие, но придется признать, что это проблема, и ее нужно як можно быстрее решать, чтобы избежать негативных последствий.