Психологічне насильство – досить поширена проблема у всьому світі. Кожен може стикнутися з нею, однак не кожен розуміє проблему через неприйняття.

Психологічне насильство може відбуватися в сім’ї, на роботі та навіть серед друзів. Але досить часто жертва насильства може сприймати лайку, образи чи приниження кривдника як нормальну поведінку, яка є буцімто частиною нашого життя.

Як розпізнати психологічне насильство, що це за проблема та як її вирішити – у нашому матеріалі.

Що таке психологічне насильство?

У коментарі Фактам ICTV психолог Оксана Степанюк пояснила, що психологічне насильство – це форма домашнього насильства, яка включає будь-які словесні образи, погрози, приниження, нецензурну лайку, і навіть переслідування, залякування та шантаж.

Такі речі змушують постраждалу особу відчувати себе незахищеною і невпевненою.

– Психологічне насильство включає дуже очевидні факти. Наприклад, гіперопіка, коли людина настільки опікується іншими, що фактично позбавляє їх свободи вибору. Таким чином, жертва не може вибирати, і тому часто відчуває себе безпомічною. У неї закарбовується така думка, що вона сама нічого не зможе, бо її постійно опікують, і кажуть, що та як робити, – зауважує експерт.

Як додає психолог, до цього виду насильства також входить соціальна ізоляція. Тобто коли людина говорить, що ваші друзі чи батьки погані, і з ними не потрібно спілкуватись.

За словами Степанюк, психологічне насильство – найпоширеніше із усіх видів насильства, і воно дуже рідко трапляється саме по собі в одній формі.

Чи усвідомлено людина вчиняє психологічне насильство?

Психолог зауважує, що у кожного все по-різному: хтось навмисно робить погані вчинки, а хтось – щоб виплескати негативні емоції.

– Чи усвідомлено людина вчиняє насильство – це складне питання. Адже його так багато у нашій культурі та вихованні, що більшість сприймає як певну норму. Переважно люди керуються стереотипом: усі так живуть. Мало хто це називає прямо насильством, – пояснює експерт.

Як наголошує Степанюк, часто насильство відбувається несвідомо. Це стається тоді, коли людина відчуває дискомфорт, не може задовольнити свої потреби і їй емоційно погано. Таким чином вона виплескує весь негатив на інших.

– Інколи це все робиться насправді свідомо. Людина навмисно і систематично ображає та принижує. Однак кожен випадок окремий, і у кожного все по-різному, – додає психолог.

Як допомогти людині, яка стала жертвою насильства?

Експерт каже, що є так званий територіальний принцип. У кожній громаді визначається певний підрозділ, який відповідає за протидію домашньому насильству.

Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства, варто звернутися по допомогу за номерами:

Безоплатна правова допомога: 0-800-213-103

Урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства: 15-47

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству: 0-800-500-335 або 116-123

Звернувшись по допомогу, передусім ви маєте повідомити своє місце перебування та розповісти, що з вами сталось. Потім вас направлять до територіального підрозділу, де безпосередньо нададуть допомогу.

Психолог рекомендує освітній курс Дім (не)безпеки з протидії домашньому насильству на навчальній платформі EdEra.

Також на сайті є розділ Допомога жертвам з мапою України. Там людина може натиснути на свою область і подивитись, які установи працюють, і куди можна звернутись.

Окрім того, в Україні є притулки, де постраждалим можуть тимчасово надати місце для проживання, якщо вдома їм лишатись небезпечно.

Чи можна допомогти кривднику?

Психолог переконує, що допомогти кривднику можна і необхідно, адже працюючи лише з однією стороною, тобто жертвою, ситуацію не вдасться вирішити.

– Із 2009 року в Україні на державному рівні діють програми для кривдників. Людина може самостійно звернутись до соцслужб по допомогу і пройти цю програму, якщо вона сама розпізнала і побачила, що вчиняє насильство, та не може контролювати емоції. Програма розрахована на щонайменше 20 зустрічей зі спеціалістами в центрах соцслужб, і спрямована на те, щоб змінювати поведінку особи.

Однак експерт зауважує: якщо не вдалось уникнути випадку домашнього насильства і відбувся суд у цій справі – таку програму призначають судді.

Як у собі розпізнати схильність до психологічного насильства?

Оксана Степанюк пояснює: якщо відбувається психологічне насильство – не помітити це важко.

Передусім людина ловить себе на тому, що вона не контролює свої емоції, часто злиться, її бояться та уникають інші.

– Людина, для того щоб отримати бажане, може свідомо спотворювати якісь моменти і факти. Може критикувати інших чи занижувати їхні досягнення, або навпаки – занадто опікуватись чи контролювати. Із виховною метою може когось ігнорувати або вдавати із себе ображену, щоб жертва зрозуміла, що вона поводиться погано, – пояснює психолог.

Психологічне насильство проявляється завжди в стосунках. За словами експерта, це емоційні речі, які можуть траплятися фактично із кожним.

– Час від часу ми всі можемо вчиняти психологічне насильство, але ми це можемо визнати, вибачитись та щось змінити. А коли людина це систематично вчиняє – їй потрібна допомога спеціаліста.

Чому люди вдаються до психологічного насильства?

Найчастіше людина вдається до таких дій через незадоволенні потреби. А насильство виступає як спосіб отримати бажане та емоційно відреагувати на якісь дії, що не подобаються.

Головною проблемою, вважає психолог, є момент безкарності.

– Дуже часто постраждалі особи терплять насильство, не звертаються по допомогу. Відповідно, немає моменту наслідків за свою поведінку, що й дає кривднику відчуття самовдоволеності.

Водночас психолог наголошує, що часто кривдники – дуже травмовані та нещасні люди, які через внутрішнє незадоволення вдаються до такої поведінки.

У якому віці найчастіше проявляється психологічне насильство?

Експерт запевняє, що насильство може статися в будь-якому віці, все залежить від середовища, в якому людина перебуває.

– Дитина не проявляла насильство, бо слабша за дорослих. Але коли вона доростає до того моменту, що починає відчувати силу і готовність опиратись, то може почати проявляти це у відповідь.

Яка ситуація в Україні з психологічним насильством?

За словами психолога, за дев’ять місяців 2021 року у Нацполіції зареєстровано більше випадків, аніж за увесь 2020 рік загалом. Це пов’язано із тим, що люди почали розуміти проблему і більше говорити про неї. Ба більше, зросла кількість звернень від чоловіків та дітей.

– За офіційною статистикою, у кожній третій сім’ї є психологічне насильство. Завжди з таким насильством найважче, бо воно має найменше критеріїв для виявлення. Також це часто вважають частиною культури. Людям важко прийняти та усвідомити, що, наприклад, кричати на дитину або змушувати чоловіка ходити тільки у тій сорочці, яку жінка вибрала, це насильство.

Наразі не всім людям легко зрозуміти таке явище, як психологічне насильство, але доведеться визнати, що це проблема, і її потрібно якнайшвидше вирішувати, щоб уникнути негативних наслідків.