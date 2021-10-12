У мережі стає дедалі популярнішим південнокорейський веб-серіал Гра в кальмара. Його події розгортаються навколо гри на виживання. Робота підіймає важливі теми соціальної нерівності, класовості суспільства, вибору, гуманізму. Попри це, вона містить криваві сцени. Також сам серіал досить важкий і залишає відчуття безвиході. Через це він має вікові обмеження, його не рекомендують переглядати дітям молодше 18 років.

Однак через популярність і активне просування у соцмережах серіалом зацікавилися підлітки. Психолог-практик Дмитро Карпачов розповів, чому Гра в кальмара настільки популярна серед підлітків та чи варто їм дозволяти дивитися серіал.

Причини популярності

Фахівець вважає, що Гра в кальмара цікавить дітей через те, що у сюжеті автори використовують популярні в усьому світі ігри.

Також їх приваблює візуальна складова, образи, що запам’ятовуються, атмосферна музика. Важливо, що серіал перебуває у тренді.

– Згадайте, як навесні цього року діти майже збожеволіли через поп-іти. Так і зараз. Навіть не знаючи достеменно сюжету, діти з перших секунд розуміють, що йдеться про “кальмара”, – говорить Дмитро Карпачов.

Також привертають увагу вікові обмеження, адже це заборонений серіал, 18+.

Чи варто дітям дивитися Гру в кальмара

Зараз багато дітей та підлітків у всьому світі вже подивилися серіал, з дозволу батьків або без.

Психолог назвав, як він може впливати на них:

Демонстрація жорстоких сцен атакує незрілу психіку дитини

– Це інструкція для агресивної поведінки і певною мірою виправдання антисоціальних дій, – продовжує Дмитро Карпачов.

Зменшується здатність до співчуття, співпереживання

У дитини може знижуватися чутливість до жорстокості.

Формуються спотворені уявлення про дійсність, мораль, самого себе

– Діти дезорієнтовані – так, гра страшна, але переможець ж молодець, купу грошей отримав, – коментує психолог.

Виникає тривожність, порушується сон

Як зазначає експерт, це – наслідки стресу, від якого дитина може потерпати під час перегляду кривавих сцен.

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Психолог вважає, що кожен дорослий повинен вирішити для себе – дозволяти дивитися Гру в кальмара або ні. Він рекомендує спочатку самому переглянути цей серіал і лише потім ухвалити зважене рішення.