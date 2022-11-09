Реформа школьного питания, которая началась незадолго до войны РФ против Украины, предполагала переход на исключительно здоровые продукты в учебных заведениях. Это должно было повлиять на питание детей и подростков дома, в общепитах и ​​т. д.

Но из-за вторжения врага мы вынужденно оказались в другой реальности: из-за постоянных ракетных обстрелов, а теперь и из-за отключения света привычная жизнь стала почти невозможной.

Ради безопасности детей некоторые регионы перевели обучение в учебные заведения в дистанционный формат.

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Итак, как должны питаться дети, обучающиеся в режиме онлайн и имеющие другой характер двигательной активности? На этот вопрос отвечает президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец.

Теперь родители должны взять на себя значительную часть ответственности за питание школьников дома.

Планирование приемов пищи

Режим – одна из важнейших составляющих в питании детей и подростков. Поэтому в период онлайн-обучения стоит продумать и согласовать с администрацией школы и классным руководителем время и продолжительность перерыва на второй завтрак и обед.

Второй завтрак желательно организовать с 10:00 до 11:00. Продолжительность перерыва должна составлять не менее 20 минут.

Перерыв на обед продолжительностью 25-30 минут нужно делать с 13:00 до 14:00.

Следует учитывать, что школьники часто готовят или разогревают блюда самостоятельно, а это требует дополнительного времени.

В общей сложности в течение дня детям и подросткам школьного возраста необходимо три приема пищи и один-два перекуса.

Питьевой режим

Родители обязательно должны обеспечить детей чистой питьевой водой. Не из-под крана. Вода должна быть постоянно доступна в течение учебного дня и особенно во время физической активности.

Сколько выпивать воды детям, пусть они решат сами – почувствовали жажду, пусть пьют. Если ребенок занимается физической активностью, количество жидкости должно увеличиваться.

Горячие напитки (чай, какао) лучше готовить и употреблять без сахара.

Употребление фруктовых соков следует ограничить: до одного стакана (200 мл) в день из-за большого количества сахара.

Обязательные продукты

Как всегда, во время дистанционного обучения нужно готовить ребенку овощные блюда. Для этого используйте как свежие, так и замороженные овощи. Количество овощей должно быть равно 100 г на каждый основной прием пищи трижды в день.

Ягод и фруктов должно быть столько же. Помимо свежих сезонных фруктов, меню может включать мороженые, консервированные фрукты и ягоды без добавления большого количества сахара, а также сухофрукты, но не в большом количестве, так как при сушке содержание сахара в них увеличивается.

Каждый день в меню школьников должны быть цельнозерновые продукты (каши, цельнозерновой хлеб, макаронные изделия), а также бобовые. Младшим школьникам достаточно 150 г, старшим – 200 г.

Для обеспечения физиологического роста и развития организма в детском и подростковом возрасте нужно ежедневно потреблять три порции молочных продуктов, одно куриное яйцо, два-три раза в неделю – рыбу (желательно жирные морские сорта), два-три раза в неделю – мясо птицы, один-два раза в неделю – красное мясо.

Перекусы

На перекусы между основными приемами пищи можно употреблять свежие овощи, фрукты, ягоды, орехи, семена.

Сахар

Готовые сладости, печенье, конфеты, вафли, содержащие трансжиры, следует исключить.

Соль

Детям младшего школьного возраста нужно потреблять менее трех граммов соли в сутки, а школьникам старших возрастов не более пяти граммов в день. При этом следует учесть, что соль содержится во многих продуктах.

Сегодня Украина проходит через сложные испытания. Но здоровье детей остается приоритетом при любых обстоятельствах. Следовательно, взрослые должны обеспечить нормальное питание для их развития.