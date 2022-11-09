Отже, як повинні харчуватися діти, які навчаються в режимі онлайн та мають інший характер рухової активності? Про це ми запитали у президента Асоціації дієтологів України Олега Швеця.

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Тепер саме батьки мають взяти на себе значну частину відповідальності за харчування школярів вдома.

Планування прийомів їжі

Режим – одна з найважливіших складових у харчуванні дітей та підлітків. Тож в період онлайн-навчання варто продумати й узгодити з адміністрацією школи і класним керівником час і тривалість перерви на другий сніданок та обід.

Другий сніданок бажано організувати з 10:00 до 11:00. Тривалість перерви має становити не менше 20 хвилин.

Перерву на обід тривалістю 25-30 хвилин потрібно робити з 13:00 до 14:00 години.

Слід зважати на те, що школярі часто готують або розігрівають страви самостійно, а це потребує додаткового часу.

Загалом протягом дня дітям та підліткам шкільного віку необхідно три прийоми їжі та один-два перекуси.

Питний режим

Батьки обов’язково мають забезпечити дітей чистою питною водою. Не з-під крану. Вода має бути постійно доступною протягом навчального дня та особливо під час фізичної активності.

Скільки випивати води дітям, нехай вони вирішать самі – відчули спрагу, нехай п’ють. Якщо дитина займається фізичною активністю, кількість рідини повинна збільшуватися.

Гарячі напої (чай, какао) бажано готувати та споживати без цукру.

Вживання фруктових соків варто обмежити: до однієї склянки (200 мл) на день через велику кількість цукру.

Обов’язкові продукти

Як і завжди, під час дистанційного навчання потрібно готувати дитині овочеві страви. Для цього використовуйте як свіжі, так і заморожені овочі. Кількість овочів має дорівнювати 100 г на кожен основний прийом їжі тричі на день.

Ягід та фруктів має бути стільки ж. Крім свіжих сезонних фруктів, меню може складатись із морожених, консервованих фруктів і ягод без додавання великої кількості цукру, а також сухофруктів, але не у великій кількості, тому що під час сушіння вміст цукру в них збільшується.

Щодня в меню школярів повинні бути цільнозернові продукти (каші, цільнозерновий хліб, макаронні вироби), а також бобові. Молодшим школярам достатньо 150 г , старшим – 200 г.

Для забезпечення фізіологічного росту та розвитку організму у дитячому і підлітковому віці потрібно щодня споживати три порції молочних продуктів, одне куряче яйце, два-три рази на тиждень – рибу (бажано жирні морські сорти), два-три рази на тиждень – м’ясо птиці, один-два рази на тиждень – червоне м’ясо.

Перекуси

На перекуси, що відбуваються між основними прийомами їжі, можна вживати свіжі овочі, фрукти, ягоди, горіхи, насіння.

Цукор

Готові солодощі, печиво, цукерки, вафлі, що містять трансжири, потрібно прибрати.

Сіль

Дітям молодшого шкільного віку потрібно споживати менше трьох грамів солі на добу, а школярам старших вікових груп – не більше п’яти грамів на день. При цьому варто враховувати, що сіль міститься у багатьох продуктах.

Сьогодні Україна проходить через складні випробування. Але здоров’я дітей лишається пріоритетом попри всі обставини. Отже, дорослі мають забезпечити нормальне харчування для їхнього розвитку.