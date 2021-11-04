Многие мамы задаются вопросом, нужно ли ребенку 12+ делать прививку от ветрянки.

О том, стоит ли вакцинироваться, рассказал доктор Евгений Комаровский.

— Перед вами стоит вопрос: переболеть или сделать прививку и перенести это без симптомов, в легкой форме, потому что вам привьют живой ослабленный вирус. Я как человек, которые насмотрелся на беременных с ветрянкой, на новорожденных с ветрянкой, считаю, что прививаться от ветрянки таки надо, — говорит Евгений Комаровский.

При этом нужно, чтобы родители были уверены, что ребенок ранее не болел ветряной оспой. А это самому определить сложно.

— Очень часто ветрянка, особенно в возрасте от двух до семи лет, протекает в виде одного прыща. И вы можете думать, что вашего ребенка комар покусал, а на самом деле у него была ветрянка. Однако когда в возрасте 13 лет вы уверены в том, что ребенок ветрянкой не болел, но нужно, чтобы ваша уверенность была радикальной, то вакцинироваться надо, — продолжает специалист.

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Чтобы развеять все сомнения, стоит перед этим сдать анализ на наличие антител к ветрянке в любой современной лаборатории.

Также Евгений Комаровский отметил, что большинство цивилизованных стран мира включили вакцинацию от ветряной оспы в национальной календарь.

В США, ЕС, Австралии, Канаде, Новой Зеландии родители активно защищают своих детей от ветряной оспы.

Источник: Евгений Комаровский